Zakończył się drugi dzień negocjacji z Czechami. Nadal bez przełomu

Komunikat w tej sprawie opublikowało również Ministerstwo Klimatu i Środowiska. "W piątek rano do rozmów po stronie polskiej zasiedli m.in. przedstawiciele resortu klimatu i środowiska oraz spraw zagranicznych. W negocjacjach udało się dokonać postępu. Strony przedstawiły kompletne propozycje rozwiązań, które wymagają dogłębnej analizy. Negocjacje będą kontynuowane we wtorek, 22 czerwca" - przekazał resort.

- Sytuacja jest taka, że dwa dni naprawdę twardo negocjowaliśmy i będziemy to robić jeszcze w następnym tygodniu, tak długo jak będzie to potrzebne. Obie strony wiedzą, że porozumienie jest lepsze niż skarga do TSUE - powiedział w rozmowie z TVN24 hetman (marszałek) kraju libereckiego Martin Puta. W jego ocenie strony są bliżej porozumienia niż w czwartek. - Trzeba jeszcze dopracować pewne szczegóły tej umowy - stwierdził Puta.