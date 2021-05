"Czesi twierdzą, że konsultacji nie było. To absurd"

Rzeczniczka podkreśliła, że "zdaniem PGE decyzja TSUE to droga do dzikiej transformacji energetycznej". - Kopalnia węgla brunatnego w Turowie posiada ważną, legalnie wydaną koncesję, na jej podstawie prowadzi wydobycie - powiedziała Małgorzata Babska.

"Nie możemy się zgodzić na zamknięcie kopalni"

W piątek TSUE przychylił się do wniosku Czech i nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów w Bogatyni (Dolnośląskie) do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia. Kopalnia i elektrownia Turów należą do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, będącego częścią PGE Polskiej Grupy Energetycznej.