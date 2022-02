Co z karą za kopalnię Turów? Premier odpowiada

- To jest pytanie, które skierujemy także do instytucji europejskich, ponieważ proszę zwrócić uwagę na absurdalność tych kar. Otóż, Unia Europejska, Komisja Europejska w tym konkretnym przypadku, jedna pani sędzia, bez możliwości procesu odwoławczego, bez możliwości apelacji od tego bardzo niewłaściwego wyroku, podjęła decyzję o wysokich karach - mówił szef rządu.

Kopalnia Turów - kara nałożona na Polskę

We wrześniu 2021 roku wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Rosario Silva de Lapuerta zobowiązała Polskę do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 500 tys. euro dziennie. Trybunał wyjaśnił, że "tego rodzaju środek należy uznać za konieczny do wzmocnienia skuteczności środka tymczasowego zarządzonego postanowieniem z dnia 21 maja 2021 roku". W maju unijny sąd, w ramach środka zapobiegawczego, nakazał natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni do czasu wydania wyroku przez TSUE.