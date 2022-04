Kary za Turów potrącone z unijnych funduszy dla Polski. W dwóch transzach

Kary za kopalnię Turów zostały potrącone w lutym tego roku w wypłatach środków dla Polski - wynika z informacji przekazanych TVN24 przez Ministerstwo Finansów. Chodzi o dwie transze w wysokości ponad 30 milionów euro, czyli równowartość ponad 139 milionów złotych. Do czasu zamknięcia sporu naliczono kar na sumę 69 mln euro.

Na początku lutego br. Maciej Sokołowski, korespondent TVN24 w Brukseli, przekazał, że Komisja Europejska poinformowała polskie władze, że przystąpi do egzekwowania kar za kopalnię Turów . Rzecznik rządu Piotr Mueller w wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej zapowiadał, że "Polska skorzysta z możliwych środków prawnych, aby odwołać się od tych planów Komisji Europejskiej".

Kary za kopalnię Turów

Resort podał, że to sama Komisja Europejska podejmuje decyzję z jakiego programu dokonać potrącenia. "Pierwsza transza wraz z odsetkami, w łącznej kwocie 15 mln 30,2 tys. EUR, potrącona została z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Druga transza wraz z odsetkami, w łącznej kwocie 15 mln 7,2 tys. EUR potrącona została z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego , ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" - czytamy. Łącznie chodzi zatem o kwotę ponad 30 mln euro.

Czechy wniosły do TSUE skargę przeciwko Polsce w sprawie rozbudowy kopalni Turów pod koniec lutego 2021 roku. Jednocześnie domagały się zastosowania tzw. środka tymczasowego, czyli nakazu wstrzymania wydobycia. W maju unijny sąd przychylił się do tych żądań. Polski rząd nie zastosował się do nakazu wstrzymania wydobycia.