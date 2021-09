Rzecznik Komisji Europejskiej o karach dla Polski za Turów: muszą zapłacić, to ich prawny obowiązek

Ze względu na ciągłe wydobycie węgla brunatnego w kopalni Turów Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał Polskę do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 500 tysięcy euro dziennie. - Muszą zapłacić. To jest ich prawny obowiązek. Jeśli nie zapłacą, to zobaczymy - poinformował rzecznik Komisji Europejskiej Eric Mamer, pytany na konferencji w Brukseli, jak długo KE zamierza czekać na płatności kar.