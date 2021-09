Kara dla Polski za Turów. Licznik bije

TSUE poinformował w poniedziałek, że ze względu na niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów Polska została zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej kary pieniężnej w wysokości 500 tysięcy euro dziennie , czyli równowartość 2,3 mln zł. Trybunał wyjaśnił, że "tego rodzaju środek należy uznać za konieczny do wzmocnienia skuteczności środka tymczasowego zarządzonego postanowieniem z dnia 21 maja 2021 roku".

Postanowienie dotyczące kar wysłane zostało elektronicznym systemem obiegu dokumentów e-curia. W poniedziałek zostało odebrane przez polski rząd - o czym poinformowało TVN24 Centrum Informacyjne Rządu. Oznacza to, że od poniedziałku należy liczyć karę 500 tys. euro dziennie.

Spór o Turów. Komentarz premiera i rzecznika KE

Premier Mateusz Morawiecki oświadczył we wtorek , że polski rząd nie wyłączy kompleksu Turów; a decyzja o nałożeniu kary jest pozbawiona adekwatności i proporcjonalności. Jak dodał, "zobaczymy", czy Polska będzie musiała płacić kary.

We wtorek rzecznik KE pytany o kwestię Turowa powiedział, że KE zwróci się do Polski o zapłatę kar. - Jako część regularnych płatności do budżetu UE, Polska będzie musiała zapłacić środki. Jestem pewien, że jeśli oni nie zapłacą, oczywiście są możliwości podjęcia działań przez KE - powiedział Eric Mamer.