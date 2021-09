Apel samorządowców do premierów Polski i Czech w sprawie kopalni Turów

Polscy i czescy samorządowcy zwrócili się z apelem do premierów Polski Mateusza Morawieckiego i Czech Andrieja Babisa w sprawie zawarcia umowy międzyrządowej gwarantującej zakończenie sporu dotyczącego kopalni Turów. Zdaniem władz lokalnych do porozumienia należy dojść drogą konsensusu, w duchu dobrosąsiedzkich relacji i mając na uwadze dobro mieszkańców.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej poinformował w poniedziałek, że ze względu na niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów Polska została zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej kary pieniężnej w wysokości 500 tysięcy euro dziennie, czyli równowartość 2,3 mln zł. Trybunał wyjaśnił, że "tego rodzaju środek należy uznać za konieczny do wzmocnienia skuteczności środka tymczasowego zarządzonego postanowieniem z dnia 21 maja 2021 roku".

Apel do premierów Polski i Czech w sprawie kopalni Turów

W datowanym na 20 września liście adresowanym do premiera Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego oraz premiera Republiki Czeskiej Andrieja Babisa poinformowano, że w poniedziałek odbyło się spotkanie marszałka województwa dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, hetmana kraju libereckiego Martina Puty oraz przedstawicieli miast i gmin polsko-czeskiego pogranicza z polskim ministrem klimatu i środowiska Michałem Kurtyką.

Jak wskazano, podczas spotkania jego uczestnicy – polscy i czescy samorządowcy – wyrazili "wolę kontynuowania długotrwałych, przyjaznych stosunków i współpracy" pomiędzy oboma państwami. "Naszym zdaniem do porozumienia w sprawie kopalni Turów należy dojść drogą konsensusu, w duchu dobrosąsiedzkich relacji, mając na uwadze dobro mieszkańców. Jak najszybsze zawarcie czesko-polskiej umowy międzyrządowej zagwarantuje zakończenie sporu i zapewni przestrzeganie wszystkich norm prawnych po czeskiej i polskiej stronie granicy" - napisano w liście.

Kopania Turów - spór i negocjacje z Czechami

W lutym br. czeskie władze skierowały sprawę związaną z kopalnią Turów na Dolnym Śląsku do TSUE. Ich zdaniem rozbudowa kopalni zagraża m.in. dostępowi do wody w regionie Liberca. W maju unijny sąd, w ramach środka zapobiegawczego, nakazał natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni do czasu wydania wyroku. Decyzję TSUE premier Mateusz Morawiecki określił jako bezprecedensową i sprzeczną z podstawowymi zasadami funkcjonowania UE. Polski rząd jednocześnie rozpoczął negocjacje ze stroną czeską.