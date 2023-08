Kopalnia Turów. Jest decyzja sądu w sprawie postępowania

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zawiesił postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) dotyczącej kopalni Turów do czasu formalnego zakończenia sprawy wniosku spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna o zmianę tej decyzji środowiskowej.

Zaskarżona decyzja GDOŚ częściowo uchylała, a częściowo utrzymywała w mocy decyzję z 21 stycznia 2020 roku Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia "Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego 'Turów'".

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w lutym 2023 roku, opierając się na decyzji GDOŚ z jesieni 2022 roku, przedłużyła koncesję dla Turowa poza 2026 rokiem - do 2044 roku.

Prezes PGE o decyzji środowiskowej

Niedawno do WSA trafiło stanowisko Prokuratury Krajowej odnoszące się do skarg organizacji ekologicznych. Zdaniem Prokuratury Krajowej skargi te powinny zostać oddalone przez sąd "z uwagi na ustalenie, że treść decyzji organu środowiskowego odpowiada obowiązującemu prawu", a "zarzuty wobec raportu środowiskowego sporządzonego przez inwestora kopalni są niezasadne".

"Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, że inwestor zastosował rozwiązania minimalizujące oddziaływanie kopalni na środowisko. Dotyczy to również wpływu na wody powierzchniowe i podziemne. Co istotne, inwestor dokonał również poprawnej oceny ryzyka odnośnie tzw. oddziaływania skumulowanego, uwzględniając kwestię istnienia pobliskiej elektrowni, tzw. zwału zewnętrznego czy magazynu gipsu, które sąsiadują z kopalnią" - wywodził prokurator w stanowisku do tej sprawy dla sądu administracyjnego.