Niepokojące, że w uzasadnieniu swojej decyzji Trybunał powiedział, że Polska nie udowodniła, że wyłączenie kopalni i elektrowni Turów spowoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski - mówił we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Dominik Brodacki, analityk do spraw energetycznych Polityki Insight.

Jakie konsekwencje?

Dominik Brodacki mówił także o rozmowach między Polską a Czechami. - Wiemy, że toczyły się konsultacje, także z udziałem strony niemieckiej, bo tutaj również przygraniczne landy niemieckie mają dużo wątpliwości. Nie wiadomo na przykład, czy one nie dołączą do postępowania polsko-czeskiego, oczywiście po stronie Czech - wskazał.

- Wiemy, że na pozew Czech, który został złożony w lutym, Polska przygotowała odpowiedź, ale od piątku wiemy, że ona nie przekonała Trybunału. To, co jest na przykład w tym kontekście niepokojące, że w uzasadnieniu swojej decyzji Trybunał powiedział, że Polska nie udowodniła, że wyłączenie kopalni i elektrowni spowoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.

"To powinna być reakcja Polski"

Zdaniem Brodackiego Polska jednocześnie powinna odblokować inwestycje w elektrownie wiatrowe. - To, co dzisiaj się musi stać i to powinna być reakcja Polski na decyzję Trybunału w sprawie Turowa, to błyskawiczne, wręcz w rakietowym tempie, odblokowanie inwestycji w elektrownie wiatrowe. Dzisiaj jest w konsultacjach publicznych ustawa, która ma zliberalizować przepisy dotyczące budowy wiatraków - zauważył analityk.