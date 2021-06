Jest propozycja umowy w sprawie Turowa. Czeski minister: jesteśmy gotowi do twardych negocjacji

Czeski rząd przesłał Polsce pierwszą wersję umowy dotyczącej kopalni Turów. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) pod koniec maja nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia sporu z Czechami.

Decyzja TSUE wiązała się ze skargą Czech, w ocenie których kopalnia Turów ma negatywny wpływ na regiony przygraniczne, gdzie zmniejszył się poziom wód gruntowych. Wniosek o przyłączenie do skargi Czech złożyła Komisja Europejska .

"Właśnie przesłaliśmy Polsce projekt umowy międzyrządowej w sprawie Turowa. Zawiera warunki, których spełnienia będziemy oczekiwali przez Polskę przed i po ewentualnym cofnięciu pozwu. Chodzi o dobre środowisko dla naszych obywateli. Rozpoczniemy rozmowy w czwartek i jesteśmy gotowi do twardych negocjacji" - napisał na Twitterze czeski minister środowiska Richard Brabec.

Szczegółów wysłanego do Warszawy projektu nie ujawniono. Według wcześniejszych deklaracji Brabca Polska ma m.in. obowiązek pokrycia kosztów budowy nowych i wzmocnienia istniejących źródeł wody w rejonach miast Frydlant i Hradek nad Nysą. Zgodnie z czeską propozycją Polska będzie musiała udostępnić wszystkie informacje na temat wpływu wydobycia w polskiej kopalni na środowisko naturalne w Czechach. Umowa ma także zobowiązać Polskę do przyjmowania czeskich inspektorów.

Spór o kopalnię Turów

W ubiegłym tygodniu czeska agencja informacyjna CTK poinformowała, że rząd Czech zwróci się w najbliższych dniach do TSUE o nałożenie 5 mln euro kary dziennie na Polskę za niewykonanie decyzji o natychmiastowym wstrzymaniu działalności wydobywczej kopalni odkrywkowej Turów.

Do tych słów odniósł się kolejnego dnia premier Czech Andrej Babisz. Jak przekazał, nie ma planów wycofania skargi przeciwko Polsce w sprawie kopalni Turów, ponieważ porozumienie jeszcze nie zostało osiągnięte.

Zdaniem opozycji sprawa Turowa to przykład porażki polskiej dyplomacji. - Tak często chwalą się obecnością w Grupie Wyszehradzkiej; że jest to najlepiej działająca grupa. (...) I jaki jest efekt tych działań? Taki, że dzisiaj polska dyplomacja zawiodła na całej linii i nie prowadziła dialogu, który dawałby szansę na wyjście z tego kryzysu – mówił po ogłoszeniu decyzji TSUE prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Posłowie Koalicji Obywatelskiej zapowiadali wniosek w tej sprawie do Najwyższej Izby Kontroli.