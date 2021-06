Czesi wysłali wniosek o milionowe kary finansowe dla Polski

Czechy wysłały do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wniosek o zasądzenie nakazu zapłaty przez Polskę kary pieniężnej w wysokości 5 milionów euro dziennie za niewykonanie obowiązku natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla w kopalni Turów - poinformował Trybunał. Z kolei polski rząd we wtorek przyjął uchwałę w sprawie współpracy na rzecz zakończenia sporu z Czechami.

Jak informuje reporter TVN24 Maciej Sokołowski, Polska dostała siedem dni na odniesienie się do czeskiego wniosku o nałożenie kar. To oznacza, że TSUE czeka na Polską odpowiedź do 22 czerwca i po tym dniu będzie decydować o dalszych krokach. Może uznać, że wniosek i odpowiedź są wystarczające do podjęcia decyzji, ale też może uznać, że konieczna jest dodatkowa rozprawa i przedstawiciele Czech i Polski będą musieli pojawić się na rozprawie w Luksemburgu osobiście. Także jeśli Polska w swojej odpowiedzi podniesie argument, że konieczne jest przeprowadzenie rozprawy w sprawie nałożenia kar, to TSUE może przychylić się do takiego wniosku.