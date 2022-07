Kopalnia Lubiatów ma zostać rozbudowana. PGNiG wybrało wykonawców

Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów ma zostać rozbudowana w ciągu 24 miesięcy. PGNiG wybrało wykonawców inwestycji. Jej planowany efekt to dodatkowe 3,4 miliarda metrów sześciennych gazu ziemnego oraz 510 tysięcy ton ropy, które będzie można wydobyć w latach 2024-2043.

Spółka PGNiG poinformowała w piątkowym komunikacie, że ruszają pierwsze prace mające na celu modernizację i rozbudowę drugiej co do wielkości kopalni ropy naftowej w Polsce. "Projekt przewiduje podłączenie nowego odwiertu eksploatacyjnego ze złoża Międzychód, rozbudowę i modernizację instalacji oraz budowę 21 kilometrowego gazociągu mającego na celu stworzenie możliwości przesłania uzdatnionego gazu ziemnego z Ośrodka Centralnego KRNiGZ Lubiatów do Mieszalni Gazu Grodzisk" - czytamy.