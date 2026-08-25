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Z kraju

Polska Fundacja Narodowa, "skrajny pośpiech" i kilkadziesiąt tysięcy złotych na wydrukowanie raportu

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Ekspertka o użyciu Al do kontrowersyjnego raportu "Polaków Portret Własny"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Impact CEE
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Nie cichną kontrowersje wokół raportu "Polaków Portret Własny" Fundacji Marka Polska Think Tank, na czele której stoi prof. Barbara Mróz-Gorgoń. Teraz kolejne badanie organizacji wzbudza wątpliwości, zarówno jeśli chodzi o metodologię, jak i o wyciągnięte wnioski. Chodzi o raport "Poland: A Global Impact", którego wydruk został opłacony przez Polską Fundację Narodową. Jak twierdzi instytucja w odpowiedzi na pytania tvn24.pl, wsparcie finansowe, które wyniosło ponad 82 tysiące złotych, zakładało, że "treść raportu będzie naukowo bez zarzutów".

Opinia publiczna bierze kolejne publikacje firmowane przez prof. Barbara Mróz-Gorgoń. Specjalistka od PR ustąpiła w piątek ze stanowiska pełnomocniczki rządu ds. marki Polska po zaledwie trzech tygodniach od powołania.

Jako przyczynę odejścia podała "niewyobrażalną skalę hejtu". Krytyka dotyczy raportu "Polaków Portret Własny" przygotowanego przez koordynowany przez nią think tank Fundacja Marka Polska, w którym wykazano szereg nieścisłości w metodologii badań oraz oznaki sugerujące, że w tworzeniu publikacji opierano się w znacznym zakresie na sztucznej inteligencji. Tego samego dnia Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała o zarejestrowaniu postępowania w sprawie nieprawidłowości związanych z finansowaniem rządowego raportu.

Raport "Poland: A Global Impact"

"Polaków Portret Własny" nie jest jedynym badaniem przygotowanym przez Fundację Marka Polska, który znalazł się w ogniu krytyki. W centrum uwagi jest również wcześniejsza publikacja "Poland: A Global Impact" (z ang. "Polska: Globalny Wpływ"), w której przeanalizowano, jak twierdzą autorzy, 893 541 wzmianek na temat Polski w języku angielskim, niemieckim i francuskim. Jej założeniem było ujęcie "co świat mówi o Polsce". Przedsięwzięcie było promowane w trakcie majowej konferencji Impact CEE 2026 przez prof. Barbarę Mróz-Gorgoń oraz prezesa Polskiej Fundacji Narodowej Macieja Szudka.

Prof. Barbara Mróz-Gorgoń prezentuje raport w trakcie konferencji Impact CEE 2026
Prof. Barbara Mróz-Gorgoń prezentuje raport w trakcie konferencji Impact CEE 2026
Źródło zdjęcia: Impact CEE

Analiza portalu WP Finanse wykazała, że również w tym dokumencie popełniono szereg błędów. Wśród nich było stwierdzenie, że pozytywny sentyment względem Polski miało 62 proc. analizowanych treści, jednak pominięto te o wydźwięku neutralnym przez co odsetek spadał do 13 proc. Zbadano również język publikacji, jednak nie narodowość autorów, wśród których byli również Polacy. Wśród zarzutów sformułowano również m.in. niespójne liczby zasięgów i wzmianek, czy wnioski o zmianach, które zaszły w ciągu dekady, tymczasem dane dotyczyły trzech miesięcy.

Publikacja została przygotowana przez kierowany przez Mróz-Gorgoń think tank oraz firmy Dfusion, Insights24 i Brand24. Patronatem objęły ją Polska Fundacja Narodowa, Impact, Narodowe Centrum Kultury oraz Carpathian Startup Fest.

Tłumaczenie PFN

Portal Strefa Biznesu jako pierwszy ustalił, że PFN pokryła koszty druku raportu "Poland: A Global Impact". Instytucja potwierdziła tę informacji redakcji tvn24.pl w odpowiedziach przesłanych tvn24.pl. Zapewniła jednak, że nie finansowała samego powstania badania.

"PFN zapłaciła za wydruk tylko jednego raportu - 'Poland. A Global Impact' (w wersji angielskiej). Za ten raport zapłacono Fundacji Marka Polska Think Tank na podstawie faktury wystawionej przez podmiot dokonujący wydruku" - czytamy w oświadczeniu.

Jak dodano "samo sfinansowanie druku zakładało, że treść raportu będzie naukowo bez zarzutów".

Stwierdzono z kolei, że PFN zdecydował się wesprzeć przedsięwzięcie, ponieważ "zarząd Fundacji wspiera działania mające na celu promocję marki Polska, zwłaszcza oparte na badaniach naukowych", a prezentacja raportu w trakcie konferencji Impact CEE 2026 "pozwalała na przedstawienie tej tematyki szerokiej grupie odbiorców, nie tylko z Polski".

Prezes PFN Maciej Szudek brał udział w promocji raportu "Poland: A Global Impact" w trakcie konferencji Impact CEE 2026
Prezes PFN Maciej Szudek brał udział w promocji raportu "Poland: A Global Impact" w trakcie konferencji Impact CEE 2026
Źródło zdjęcia: PAP/Albert Zawada

"Kryteriami, którymi kierowała się PFN w tej sprawie było to, że raport 'Poland. A Global Impact' zawierał istotne dla zrozumienia wizerunku Polski za granicą informacje stanowiące wyniki badań poważnego gremium badawczego. PFN uznała, że należy z nimi zaznajomić jak najszersze grono zainteresowanych. Waga tematu i potencjalny zasięg oddziaływania były tu najistotniejszymi kryteriami" - podkreślono.

Spytaliśmy się również, czy prezes PFN Maciej Szudak zapoznał się z dokumentem zanim wziął udział w jego promocji, na co odpowiedziano "tak".

PFN przekazała, że wydruk raportu powstał w "skrajnym pośpiechu", ponieważ "chodziło o to, aby zdążyć z jego prezentacją na Impact CEE 2026".

"Fundacja Marka Polska Think Tank przekazała PFN informację, że dysponuje raportem 'Poland. A Global Impact' w wersji elektronicznej i potrzebny był jedynie jego ekspresowy wydruk. Możliwość prezentacji raportu 'Poland. A Global Impact' na scenie Impact CEE 2026 pojawiła się niedługo przed tym wydarzeniem" - stwierdzono.

Polska Fundacja Narodowa podkreśla w odpowiedziach na nasze pytania, że "w żaden sposób" nie promowała raportu i go nie finansowała.

W osobnej wiadomości skierowanej do naszej redakcji, PFN przekazała, że koszty druku dokumentu, jakie pokryła instytucja to "kwota 82.600,00 zł netto (tj. 101.598,00 zł brutto)".

Polska Fundacja Narodowa została utworzona w 2016 r. na mocy przepisów ustawy przyjętej za rządów premier Beaty Szydło. Zgodnie ze statutowym założeniem, jej głównym celem miało być promowanie wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, ochrona jej dobrego imienia oraz wspieranie polskiej gospodarki.

Wszyscy ludzie PFN
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Wszyscy ludzie PFN

TVN24

Fundację założyło 17 państwowych podmiotów gospodarczych w tym PGE, Grupa Azoty, Orlen, KGHM, Totalizator Sportowy, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Polskie Koleje Państwowe oraz Polska Grupa Zbrojeniowa.

Narodowe Centrum Kultury partnerem

Skierowaliśmy również pytania do Narodowego Centrum Kultury w kwestii weryfikacji treści "Poland: A Global Impact", otrzymaliśmy odpowiedź, że jej nie przeprowadzono.

"Centrum nie było zleceniodawcą ani wykonawcą badania, nie uczestniczyło w przygotowaniu jego metodologii, analizie danych ani formułowaniu wniosków. Nie taki był zakres naszego udziału w przedsięwzięciu" - podkreślono w oświadczeniu.

Narodowe Centrum Kultury tłumaczy, że zaangażowało się w przedsięwzięcie ze względu na "tematykę projektu"
Narodowe Centrum Kultury tłumaczy, że zaangażowało się w przedsięwzięcie ze względu na "tematykę projektu"
Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP

Jak wskazano, przed publikacją NCK otrzymało "do akceptacji skrót przekazanej wcześniej wypowiedzi Dyrektora NCK dotyczącej roli kultury w budowaniu marki Polska oraz projekt belki partnerskiej w zakresie umieszczenia logotypu Centrum".

"Zaangażowanie NCK we współpracę z Fundacją Think Tank Polska wynikało z tematyki projektu i prowadzonych wówczas szerszych rozmów międzyinstytucjonalnych dotyczących marki Polski" - zauważono.

Instytucja stwierdziła, że ponieważ nie była zleceniodawcą ani podmiotem finansującym przygotowanie raportu "nie uczestniczyła w ustalaniu ani kalkulowaniu kosztów jego przygotowania i nie dysponuje informacją o całkowitym koszcie przedsięwzięcia".

Oświadczenia współtwórców raportu

Zaangażowane w tworzenie "Poland: A Global Impact" studia Dfusion i Brand24 przekazały redakcji tvn24.pl, że zrobiły to pro bono.

"Nasza rola sprowadzała się do działań graficznych i media relations związanych z raportem 'Poland: A Global Impact' - poinformowała firma Dfusion.

"Brand24 dostarczył dane i analizy oparte na monitoringu ponad 800 tysięcy publicznych wzmianek o Polsce w kilku językach. Analiza dotyczyła m. in. najczęściej pojawiających się tematów związanych z Polską, sentymentu dyskusji oraz jej głównych źródeł" - twierdzi firma.

Tłumaczenie szefa agencji SEC Newgate

W raporcie cytowany jest Sebastian Hejnowski, szef na region Wschodniej EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka - red.) w agencji SEC Newgate, specjalizującej się w public relations i public affairs.

W rozmowie telefonicznej z redakcją tvn24.pl zaznaczył, że firma nie brała udziału w tworzeniu żadnego z raportów think tanku Fundacji Marka Polska. Hejnowski podkreśla, że obecnie raporty firmowane przez Mróz-Gorgoń "wrzucane są do jednego worka".

- Tymczasem raport pt.: "Poland: A Global Impact" jest dobrze zrobiony i daje informacje o dzisiejszym postrzeganiu Polski zagranicą. Jestem w nim cytowany, jako jedna z wielu postaci biznesu i mówię, o konieczności budowania marki narodowej. Swojego zdania nie zmieniam i nie chciałbym, żeby obecna nagonka medialna na panią profesor skończyła się zaniechaniem uspójnienia wizerunku naszego kraju - powiedział.

Jak dodał, agencja poznała Barbarę Mróz-Gorgoń "już jako pełnomocniczkę rządu".

- Jako agencja złożyliśmy ofertę współpracy przy tworzeniu Marki Polska, między innymi w zakresie prowadzenia social mediów, jednak nie zdążyliśmy rozpocząć współpracy - podkreślił.

Zmiana w oświadczeniu Fundacji Marka Polska

Po fali krytyki i kontrowersji związanych z raportem "Polaków portret własny" Barbary Mróz-Gorgoń, pełnomocniczki rządu ds. promocji marki Polski, Fundacja Marka Polska opublikowała oświadczenie. Kluczowe zapisy, dotyczące zamknięcia działalności, zostały niebawem usunięte.

"Zarząd podjął decyzję o zakończeniu działalności Fundacji i rozpoczyna formalne działania w tym kierunku" - czytamy w pierwszej wersji oświadczenia opublikowanego na stronie Fundacji. Wersję przed zmianą zdążył opublikować między innymi jeden z polskich przedsiębiorców, autor książki "Homo Digitalis", Wojtek Kardyś.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PolskaSztuczna inteligencjaAI
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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