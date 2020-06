Sasin o upadłości LOT: możliwa, ale to ostateczność

"Za niewielkie pieniądze dobrych menadżerów nie znajdziemy"

- W tej chwili chcemy LOT ratować poprzez różne działania. Po pierwsze to, co teraz zarząd podejmuje, czyli zmniejszenie kosztów stałych, czyli ograniczenie wynagrodzeń albo, co nawet bardziej ważne, renegocjacje umów leasingowych. To jest pierwszy etap. Zobaczymy, ile uda się tutaj oszczędzić. Będziemy rozważać pomoc publiczną, tak jak to się dzieje w przypadku innych linii lotniczych w Europie.