Kontrolerzy NIK weszli do Orlenu

Najwyższa Izba Kontroli podejmuje działania kontrolne w Orlenie - potwierdził redakcji biznesowej tvn24.pl rzecznik prasowy Najwyższej Izby Kontroli (NIK) Marcin Marjański. Mają one dotyczyć bezpieczeństwa paliwowego.

Informację o kontroli funkcjonariuszy NIK w Orlenie jako pierwsze podało Radio Zet. Marjański potwierdził w czwartek, że Najwyższa Izba Kontroli wróciła z kontrolą do Orlenu. Kontrolerzy Izby w 2022 r. nie zostali wpuszczeni do spółki.

Bezpieczeństwo paliwowe i szwajcarska spółka Orlenu

Biuro prasowe Orlenu poinformowało, że Orlen Trading Switzerland, spółka zależna z grupy Orlen, wypłaciła około 1,6 mld zł zaliczek bez zastosowania zabezpieczeń, które trafiły do podmiotów, z którymi Orlen nigdy wcześniej nie współpracował. Większość dostaw miała być zrealizowana do końca 2023 r., a pozostałe do końca stycznia 2024 r.