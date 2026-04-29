Kontrole stacji paliw. "Sytuacja na rynku jest na bieżąco monitorowana"
"Sytuacja na rynku jest na bieżąco monitorowana. Działania wspierające stabilność cenową będą podejmowane w oparciu o wpływ konfliktu na krajowy rynek paliw, prognozy rynkowe, ale także, rzecz jasna, sytuację makroekonomiczną Polski. Pakiet CPN został wydłużony do 15 maja 2026 roku po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw Rozporządzeń Ministra Finansów i Gospodarki wydłużających obniżkę VAT i akcyzy na paliwa" - powiedział Wojnarowski, podkreślając, że ceny paliw w kraju są jednymi z najniższych w Europie.
Dodał, że Ministerstwo Energii pozostaje w stałym kontakcie z KAS oraz na bieżąco odpowiada na pytania w sprawie stosowania ceny maksymalnej.
Kontrole na stacjach benzynowych
Jak wynika z danych resortu, przeprowadzono ponad cztery tysiące kontroli na stacjach. Nieprawidłowości związane ze stosowaniem ceny maksymalnej dotyczą około sześciu procent podmiotów.
Zgodnie z przepisami resort energii codziennie publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Obowiązuje ona od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.
Według środowego obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki wszystkie podmioty sprzedające paliwa w czwartek, 30 kwietnia, zobowiązane są do stosowania cen nie wyższych niż ustalona cena maksymalna określona na poziomie:
- Pb95 - 6,28 zł,
- Pb98 - 6,77 zł,
- ON - 7,14 zł.
Pakiet "CPN" przedłużony
W poniedziałek opublikowano rozporządzenie ministra finansów, z którego wynika, że termin obowiązywania obniżonych stawek podatku VAT oraz akcyzy na benzynę i olej napędowy został przedłużony z 30 kwietnia do 15 maja.
"Zakładamy, że dopóki sytuacja na Bliskim Wschodzie nie zostanie opanowana, nie będzie stabilna. My dalej będziemy Polaków wspierać, jeśli chodzi o ceny paliw" - dodał wiceminister energii.
Zasygnalizował również, że jeśli zajdzie taka potrzeba w najbliższych tygodniach, to ministerstwo będzie starało się "pochylić nad mechanizmem dotyczącym LPG".
Źródło: PAP
