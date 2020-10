Początek kontroli w Ministerstwie Aktywów Państwowych. "Będziemy na bieżąco informować"

Ministerstwo Aktywów Państwowych

Dodał, że "każda kontrola musi być udostępniona". - Ministerstwa mają czas na przygotowanie nam odpowiedzi. Ten czas to dwa tygodnie. We wtorek będziemy kontynuowali temat w zakresie Poczty Polskiej i wniosku o rekompensatę w Państwowej Komisji Wyborczej. (...) Zapewniam, że wykaz wszystkich przedstawicieli Skarbu Państwa, to co najmniej kilkaset osób, zostanie upubliczniony.

"Zadaniem opozycji jest pokazanie, jak wygląda prawda"

Podkreślał, że dziś np. wiadomo, że premier Mateusz Morawiecki przy okazji organizacji wyborów w maju "co najmniej dwukrotnie złamał konstytucję, łamiąc przy okazji szereg ustaw". - Informacje o "wyborach sasinowych" to też informacje, które pochodzą z kontroli parlamentarnych - mówił.

- Wiemy, że są tak naprawdę dwa spoiwa, które łączą ten rząd. To wcale nie jest program, to wcale nie jest jakaś idea, która łączy tych ludzi - podkreślił Tomczyk. - To z jednej strony jest próba zachowania bezkarności wobec tych wszystkich afer, które się dzieją, a drugie spoiwo, to są niestety spółki Skarbu Państwa, a raczej posady w spółkach Skarbu Państwa i to, żeby kuzyni, mamy, żony, i wszystkie osoby, które związane są z partiami politycznymi Zjednoczonej Prawicy mogły w tych spółkach Skarbu Państwa pracować - oświadczył.