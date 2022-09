TVN24 najpopularniejszy wśród mediów na Facebooku. Dziękujemy!

czytaj dalej

Już 12,9 tysięcy osób straciło do lipca pracę. To ponad jedna czwarta więcej niż przed rokiem. Cięć etatów jeszcze przybędzie - donosi w środę "Rzeczpospolita". Gazeta podaje, że liczba ofert pracy maleje w skali roku. Z kolei we wtorek Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2022 roku wyniosło 6583,03 złotego brutto. Oznacza to, że miesiąc do miesiąca wysokość średniej pensji spadła o 2,9 procent.