Śledztwo w sprawie dotacji na innowacje. Osiem osób zatrzymanych

Kontrolerzy NIK weszli do siedziby NCBR. To pierwsza taka kontrola
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie Prokuratury Europejskiej zatrzymali osiem osób w sprawie śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w przyznawaniu dotacji w ramach konkursu "Szybka ścieżka - Innowacje cyfrowe". Został on zorganizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Zespół prasowy CBA przekazał w piątek, że funkcjonariusze warszawskiej delegatury CBA zatrzymali osiem osób na terenie Warszawy, Białegostoku, Krakowa oraz województwa pomorskiego. W komunikacie zaznaczono, że wśród zatrzymanych znaleźli się przedstawiciele projektu ubiegającego się o najwyższe dofinansowanie, a także osoba nadzorująca działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Przeszukano też miejsca zamieszkania, zabezpieczono dokumentację i sprzęt elektroniczny.

Konkurs "Szybka ścieżka - Innowacje cyfrowe"

Od 2023 roku trwa wielowątkowe śledztwo w sprawie nieprawidłowości w przyznawaniu dotacji w ramach konkursu "Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe". Organizatorem konkursu było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które pełniło funkcję instytucji pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Konkurs był skierowany do podmiotów, które planowały realizację projektów badawczo-rozwojowych m.in. z zakresu cyberbezpieczeństwa i cyfrowych technologii kreacyjnych.

W ramach prowadzonego postępowania, śledczy badają wątek możliwych nadużyć finansowych przy wyborze i realizacji projektów. Pula środków publicznych do rozdysponowania w konkursie wynosiła ponad 811 mln zł.

Maciej Duda, Robert Zieliński

Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, usiłowania oszustwa w odniesieniu do mienia o znacznej wartości oraz powoływania się na wpływy. Zastosowano wobec nich "wolnościowe środki zapobiegawcze".

Jak ustalili dziennikarze tvn24.pl, Maciej Duda i Robert Zieliński, były poseł i były wiceminister w resorcie funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek został zatrzymany w środę w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), które prowadzi Prokuratura Europejska.

Natalia Kieszek
Natalia Kieszek
