Miliony dla organizacji kierowanej przez partyjnego kolegę. Minister zabiera głos

Ani złotówka z tego programu nie trafi do kieszeni Mieczysława Baszki czy jakiekolwiek innego działacza politycznego - mówił w rozmowie z dziennikarzami minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk, odnosząc się do dotacji przyznanej przez jego resort organizacji kierowanej przez posła Partii Republikańskiej. Ma ona otrzymać 14 milionów złotych, czyli ponad połowę z puli dotacji w ramach programu "Sport dla Wszystkich".

- Na prowincji poza Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych często sportu nie ma. To ogromne zrzeszenie, z wielką historią - stwierdził Kamil Bortniczuk, minister sportu i turystyki, a jednocześnie wiceprezes Partii Republikańskiej, odpowiadając na pytania dziennikarzy o dotację ministerstwa.

Kamil Bortniczuk: to nie jest tak, że kolega przekazał koledze pieniądze

- To często jest jedyna organizacja, która prowadzi działalność sportową na terenach wiejskich czy polskiej prowincji. Ona zrzesza tysiące klubów sportowych. Program, o którym mówimy, bo to jest przedstawiane, tak jakby kolega koledze przekazał pieniądze, jest programem systemowym, całorocznym. W ramach niego przywracamy na mapę Polski organizatora sportu wiejskiego w każdym powiecie - tłumaczył.

Bortniczuk dodał, że "ten program trafi do 250 tysięcy polskich dzieci". - W związku z tym taki jest jego wymiar finansowy. Ani złotówka z tego programu nie trafi do kieszeni Mieczysława Baszki czy jakiekolwiek innego działacza politycznego. Proszę nie oceniać więc ZLZS-u, największej organizacji sportowej w kraju z kilkudziesięcioletnią tradycją, przez pryzmat jej prezesa. Czy mam wywalić do góry nogami sport wiejski dla tego, że Mieczysław Baszko wygrał wybory i jest prezesem? - pytał Bortniczuk.