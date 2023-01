Miliony dla organizacji kierowanej przez partyjnego kolegę ministra

czytaj dalej

Zaakceptowanie takiej sytuacji sprawi, że poza kontrolą NIK będzie prawie cała branża paliwowa - powiedział podczas posiedzenia sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, odnosząc się do utrudniania kontroli Izby w PKN Orlen. - Ani obywatele, ani przedstawiciele władz nie uzyskają rzetelnej informacji, jak zarządzane są spółki, w których państwo ma znaczące udziały, oraz jak realizują one strategiczne interesy państwa - ocenił.