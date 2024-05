Konkurs Bizneswoman Roku. Poznaliśmy zwyciężczynie

Poznaliśmy laureatki i laureatów XV edycji konkursu Bizneswoman Roku, organizowanego przez Fundację Sukcesu Pisanego Szminką. Bizneswoman Roku to największy i najstarszy w Polsce konkurs nagradzający polskie przedsiębiorczynie, liderki i liderów działających na rzecz równości, różnorodności, włączania i ekologii. Patronem medialnym konkursu jest TVN Warner Bros. Discovery.

"Sukces Pisany Szminką już od 15 lat wspiera przedsiębiorczość Polek. Jako najstarsza i największa tego typu inicjatywa wyróżnia także liderki i liderów, będących wzorem włączania i równości w biznesie. Poznaliśmy laureatki i laureatów jubileuszowej, XV edycji konkursu Sukces Pisany Szminką" - napisano na stronie konkursu.

- W świecie VUCA (to termin stworzony przez amerykańską armię oznaczający dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość - red.) zmienność stała się normą. Nierzadko strategię zmieniamy w trakcie realizacji. Grunt to wyciągać wnioski z lekcji, które daje nam los i weryfikować swoje pomysły w praktyce. Polskie przedsiębiorczynie doskonale zdają sobie z tego sprawę i nie obawiają się ryzyka. Odważnie sięgają po marzenia i próbują swoich sił w różnych dziedzinach. Nie poddają się w przedbiegach i śmiało dążą do sukcesu – tego możemy się od nich uczyć. Bez względu, czym ten sukces dla nas jest, bo to już bardzo indywidualna sprawa - stwierdziła Olga Kozierowska, pomysłodawczyni konkursu Sukces Pisany Szminką.'

- Konkurs zmienia się co roku. 15 lat temu były dwie kategorie, (...) dzisiaj mamy 15 kategorii. Każdego roku patrzymy, co jest istotne na rynku, żeby to podkreślić - stąd w tym roku kategoria Głos Kobiet, chociażby w perspektywie tego, co wydarzyło się w 2023 roku, czyli wyborów, nie można o tym głosie kobiet zapomnieć - podkreśliła w rozmowie z "Dzień dobry TVN" Kozierowska.

Laureatki i laureaci XV edycji konkursu Sukces Pisany Szminką

Kategoria: Biznes Roku – przychód powyżej 10 mln zł

"Małgorzata Miśkiewicz – prezeska Abedik, rodzinnej firmy, która od 30 lat jest liderem na rynku drukarskim i współpracuje z największymi wydawnictwami w Polsce i Europie. W ostatnim roku wyprodukowała 26 mln książek. Poprzez dywersyfikację produkcji i rynków, a także wdrażanie nowych technologii sprawia, że firma odnotowuje wzrosty o 20% rok do roku" - wskazano.

Kategoria: Biznes Roku – przychód poniżej 10 mln zł

"Katarzyna Zasiadły – CEO Ul&Ka. W ciągu kilku lat przerodziła jednoosobową działalność gospodarczą w pożądaną markę. Zaczęła od uszycia opaski na włosy dla swojej córki, siedząc przy kuchennym stole, dziś ma kilkuset metrową pracownię, a zamówienia w jej sklepie online można liczyć w dziesiątkach tysięcy. Jej autorskie produkty dostępne są w kilkudziesięciu sklepach stacjonarnych w Polsce, a także w Japonii, Chinach czy na Tajwanie" - wyjaśniono.

Kategoria: Mikrobiznes

"Martyna Brzozowska – właścicielka Zrób mi mamo. Jej historia rozpoczęła się od stworzenia jednego prostego zestawu do nauki szydełkowania, dziś z jej platformy regularnie korzysta kilka tysięcy kobiet. Ucząc je sztuki dziergania, chroni od zapomnienia tradycyjne rękodzieło, a jednocześnie wzmacnia kobiecą sprawczość. Jej firma rokrocznie generuje niemal 100-procentowe wzrosty sprzedaży" - wskazano na stronie konkursu.

Kategoria: Start-up Roku

"Katarzyna Goch – CEO firmy Lifebite SP. Z O.O., która stworzyła iYoni, wirtualną klinikę leczenia problemów z płodnością, która z powodzeniem łączy technologię, sztuczną inteligencję i wiedzę medyczną. Zmienia oblicze opieki nad zdrowiem reprodukcyjnym i leczenia niepłodności. Aplikacja jest obecnie dostępna w 13 językach, pobrało ją setki tysięcy osób ze 176 krajów. Realną pomoc otrzymało już ponad 20 tysięcy par" - podano.

Kategoria: Liderka w Nowych Technologiach

"Noemi Zabari – CEO Astrotectonic Sp. z o.o. Odkrywczyni, która w swojej pracy naukowej dostrzegła korelację między promieniowaniem kosmicznym a aktywnością sejsmiczną. Twórczyni systemu prognozowania trzęsień ziemi i ostrzegania przed nimi. Dzięki wykorzystaniu wielu różnych źródeł danych system jest w stanie wysłać ostrzeżenia o nadchodzącym trzęsieniu ziemi od kilku godzin do kilku dni przed jego wystąpieniem, co daje społecznościom i instytucjom więcej czasu na skuteczne przygotowanie, redukcję strat i ochronę ludzkiego życia i jest ewenementem na skalę światową" - czytamy w uzasadnieniu.

Kategoria: Organizacja Przyjazna Rodzicom

"Ekoenergetyka Polska S.A. – organizacja, która wspiera pracowników w różnych momentach życia osobistego: przy zawieraniu związku małżeńskiego, narodzinach dziecka czy łączenia rodzicielstwa z rozwojem kariery. Zapewnia 100-procentowe dofinansowanie przyzakładowego żłobka i przedszkola dla dzieci pracowników. Oferuje kompleksowe wsparcie dla osób powracających z urlopów rodzicielskich" - podkreślono.

Kategoria: Pracodawca Równych Szans

"Fundacja Znacznie Więcej – firma, w której stanowiska pracy, jej forma i wymiar dostosowywane są do umiejętności i możliwości indywidualnych osób. W niej każda osoba po kryzysie psychicznym – dotychczas oddalona od rynku pracy – może znaleźć bezpieczne i stabilne miejsce pracy. Wśród pracowników organizacji wymienić można osoby z chorobami psychicznymi, niepełnosprawnością ruchową, neuroatypowe czy wywodzące się z dysfunkcyjnych rodzin. Zatrudnienie finansowane jest ze wspólnie wygenerowanego przez zespół przychodu, które z roku na rok jest coraz większe" - wytłumaczono.

Kategoria: Male Champion of Chnage

"Paweł Jakubik – do niedawna dyrektor ds. transformacji cyfrowej w chmurze Microsoft, obecnie Technology Sales Leader w EY. Przewodniczący prezydium Forum Technologii Bankowych i jeden z liderów transformacji cyfrowej w Polsce. Od ponad 20 lat aktywnie działa na rzecz równość płci oraz zmian pozycji kobiet w biznesie. Przeprowadził ponad 40 procesów mentoringowych pro bono, jest zaangażowany w akcję 'Wspieram Feminatywy', która walczy ze stereotypami i wyrównuje szanse między płciami. Jak sam twierdzi, równościowe podejście do świata zawdzięcza dorastaniu przy mamie – naturalnej liderce i siostrach" - wskazano na stronie konkursu.

Kategoria: Female Champion of Change

"Prof. Marlena Plebańska – prezeska Fundacji STEAM, od lat zajmuje się podnoszeniem kompetencji nauczycieli i implementowaniem innowacyjnych metod nauczania w dziesiątkach szkół, by te stawały się Laboratoriami Przyszłości. Ekspertka w zakresie kształcenie na odległość i wykorzystania nowych mediów w edukacji. Liderka i prekursorka polskiej e-edukacji. Od siedemnastu lat edukuje nauczycieli, którzy dzięki kompleksowemu podejściu do edukacji, przygotowali już tysiące polskich uczniów na wyzwania współczesnego świata" - napisano.

Kategoria: Liderka Branży HoReCa

"Monika Walecka – właścicielka rzemieślniczej piekarni Cała w mące, cukierni Tonka oraz kanapkowni Focca. Swoją profesjonalną przygodę z kulinariami zaczęła jako blogerka, stylistka jedzenia i fotografka. Odbyła szkolenie z pieczenia chleba w San Francisco Baking Insitute. W 2003 roku jej jagodzianki znalazły się na liście najlepszych dań świata według dziennikarzy magazynu 'The Observer'" - dowiadujemy się z uzasadnienia.

Kategoria: Wpływowy Głos

"Anna Wiatrowska – psychoterapeutka systemowa w trakcie szkolenia oraz trenerka grupowa, która specjalizuje się w pracy z osobami LGBTQIA+. Prowadzi na Instagramie profil Queerowy Feminizm, który jest miejscem dzielenia się najnowszą wiedzą z badaniami naukowymi w obszarze psychologii, queeru i feminizmu, a także grupy wsparcia dla osób queerowych i w spektrum aseksualności oraz warsztaty dla psychologów i psychoterapeutów. W swojej działalności skupia się na edukacji antydyskryminacyjnej i podnosi świadomość społeczną na temat praw osób LGBTQ+, budując otwarte i tolerancyjne społeczeństwo" - zaznaczono.

Kategoria: Inspiratorka Roku

"Agnieszka Święch – współzałożycielka i członkini zarządu Fundacji OFF School. Inicjatorka Domu Spokojnej Młodości – projektu dla osób uczniowskich ze szkół średnich w całej Polsce, który ma na celu uzupełnienie wiedzy o nieobecne w programach szkolnych zagadnienia. Zachęca młodych do samodzielnego myślenia, kreatywności i podejmowania inicjatyw, co stanowi fundament dla rozwoju niezależnych i świadomych obywateli. Promując ideę edukacji dostosowanej do indywidualnych potrzeb, prowadzi do – tak potrzebnych – zmian w polskim systemie edukacji" - dowiadujemy się ze strony konkursu.

Kategoria: Nagroda Specjalna

"Małgorzata Rozenek-Majdan – prezeska Fundacji MRM, której celem jest wspieranie leczenia niepłodności i wyrównywanie dostępu do specjalistycznych usług medycznych oraz ambasadorką inicjatywy Tak dla in vitro. Doświadczenie medialne oraz rozpoznawalność wykorzystuje do podnoszenia w debacie publicznej ważnych społecznie tematów, przede wszystkim tematu niepłodności i in vitro" - podkreślono.

Kategoria: Dokonanie 15-lecia

"Olga Adamkiewicz, Katarzyna Rozenfeld i Magdalena Sobkowiak-Czarnecka – pomysłodawczynie kampanii Kobiety na Wybory – apolitycznego projektu edukacyjnego, zachęcającego kobiety do aktywnego uczestnictwa w wyborach. W kampanię zaangażowały się osoby z kilkudziesięciu organizacji z całej Polski. Jako pierwsza inicjatywa w historii współczesnej Polski połączyła ponad 100 kobiecych organizacji, zyskując 3 tysiące ambasadorów kampanii oraz 60 wolontariuszy" - napisano w uzasadnieniu.

