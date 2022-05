"Nie będzie prawdziwej równości w biznesie, jeżeli nie osiągniemy równości w domu"

Rozwijamy dwie technologie, które chcemy wyskalować na cały świat. Naszym marzeniem jest, żeby z tej technologii mogli skorzystać pacjenci we wszystkich klinikach in vitro na świecie - mówiła na antenie TVN24 Urszula Sankowska, laureatka konkursu Bizneswoman Roku w kategorii Liderka w Nowych Technologiach. Olga Kozierowska, pomysłodawczyni konkursu zwracała uwagę na trudności, z jakimi muszą mierzyć się kobiety w biznesie.

Bizneswoman Roku to największy i najstarszy w Polsce konkurs, nagradzający polskie przedsiębiorczynie, liderki i liderów działających na rzecz równości, różnorodności, włączania i ekologii. Patronem medialnym konkursu jest TVN Grupa Discovery.

"Olbrzymie wyróżnienie"

- Nagroda którą wczoraj mogłam otrzymać to olbrzymie wyróżnienie. Bardzo się cieszę też, że jesteśmy doceniani, że jesteśmy zauważani. Nie ukrywam, że wszystkie projekty badawczo-rozwojowe to jest wielki wysiłek. Jest ryzyko niepowodzenia, bo nie wiemy, czy to się uda - powiedziała laureatka.