XIII edycja konkursu Sukces Pisany Szminką. "Nie należy się bać podejmować wyzwania"

Prowadzenie biznesu w dzisiejszych czasach nie jest bardzo łatwe, ale jest bardzo satysfakcjonujące - przyznały w programie "Wstajesz i weekend" w TVN24 Anna Rutkowska-Didiuk i Anna Didiuk, laureatki XII edycji konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku, organizowanego przez Fundację Sukces Pisany Szminką. - Nie należy się bać podejmować wyzwania, tylko trzeba się liczyć z tym, że będziemy zmuszeni wychodzić często ze strefy komfortu - podkreśliła Anna Rutkowska-Didiuk. Patronem medialnym konkursu jest TVN Grupa Discovery. Trwa trzynasta edycja konkursu.

Anna Rutkowska-Didiuk i Anna Didiuk otrzymały nagrodę w kategorii Biznes Roku dla firm z przychodem poniżej 10 mln zł. Należąca do nich firma Mokosh to jeden z najbardziej cenionych i rozpoznawalnych producentów kosmetyków naturalnych na rynku.

- Nie należy się bać podejmować wyzwania, tylko trzeba się liczyć z tym, że będziemy zmuszeni wychodzić często ze strefy komfortu i mierzyć się często z własnymi słabościami. Jeżeli ma się tolerancję na to i umie się też dobrze poukładać ten biznes w całości życia, razem z życiem rodzinnym, to można osiągnąć sukces - powiedziała Anna Rutkowska-Didiuk.

Anna Didiuk przyznała, że to też kwestia zorganizowania czasu pracy i czasu prywatnego. - Faktycznie jest tak, że na początku cała ta nasza droga biznesowa polegała też na tym, że uczyłyśmy się tego. Tak naprawdę każda osoba, która rozpoczyna swój biznes musi przejść przez tę drogę. Zachęcamy do tego, to nie jest tak, że się nie da - trzeba to tylko uporządkować - stwierdziła.

Rozwój firmy

- Mamy bardzo duże plany, cały czas się rozwijamy, cały czas inwestujemy w rozwój firmy i też rozwój nas i całego zespołu. To jest cały czas, tak naprawdę, droga. Odkąd założyłyśmy firmę cały czas się rozwijamy i faktycznie nie zatrzymujemy się. Chcemy rosnąć, poszerzać nasze możliwości - podkreśliła Didiuk.

Laureatki były dopytywane o to, jak się planuje rozwój młodej firmy z sukcesami. - Bardzo dobrze jest mieć zrobiony "model kompetencyjny". Mała firma będzie miała raczej modelik, czyli wiedzieć kogo szukamy, na jakie stanowisko i mieć bardzo dobrze określony zakres zadań. Drugi element, to stała, permanentna rekrutacja do firmy. My wszędzie mówimy i ogłaszamy, że nawet jak tych oficjalnych rekrutacji nie ma otwartych, to zawsze chętnie rozmawiamy z kandydatami. Wiele razy się zdarzało, że pojawiał się u nas kandydat i my zrobiliśmy trochę dla niego stanowisko, dla niego obszar - przyznała Anna Rutkowska-Didiuk.

Przedsiębiorczynie skierowały również radę do początkujących przedsiębiorców. - Myśmy popełniły pewien błąd na początku, więc też może zdradzę początkującym przedsiębiorcom, którzy są w spółkach z kilkoma osobami, że na początku razem się zajmowałyśmy wszystkim. Nie o to chodzi, że się kłóciłyśmy przy tym, tylko traciłyśmy dwa razy więcej czasu i bardzo dobrą decyzją było podzielenie się obszarami w firmie, która za co jest odpowiedzialna, żeby w takim bieżącym zarządzaniu być odseparowanymi - wyjaśniła.

- My też siedzimy w innych miejscach, pracujemy z innymi działami, tylko na poziomie strategicznym spotykamy się razem, bądź spotykamy się z całą naszą kadrą menadżerską i na takich zlotach podejmujemy wspólnie strategiczne decyzje - dodała Rutkowska-Didiuk.

10 stycznia 2022 roku upłynął czas na przesyłanie nominacji i zgłoszeń do kolejnej, XIII edycji konkursu Bizneswoman Roku. W ciągu 12 lat istnienia konkursu Bizneswoman Roku, nagrodzono 121 przedsiębiorczyń z małych, średnich i działających na skalę międzynarodową firm oraz liderki i liderów działających na rzecz równości, reprezentujących 27 organizacji.

