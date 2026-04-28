Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Koniec manipulacji na giełdzie? Poważne zarzuty dla trzech firm

|
shutterstock_1329967172
Komisja Nadzoru Finansowego złożyła zawiadomienia o podejrzeniu manipulacji kursami akcji spółek Capitea, W.G Partners i Draw Distance. Sprawa ma dotyczyć między innymi sztucznego zawyżania cen oraz wykorzystywania informacji poufnych. Wśród podejrzeń wymieniane jest jednak również pranie pieniędzy i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o "zaistnieniu okoliczności wskazujących na dokonanie - w okresie od 12 marca do 31 marca 2026 roku - manipulacji kursem akcji Capitea SA".

Jak wynika z komunikatu KNF, polegały one na zawieraniu transakcji i składaniu zleceń, które mogły wprowadzać w błąd "co do podaży lub popytu na instrument finansowy, lub co do jego ceny"; możliwości utrzymywania ceny instrumentu finansowego na nienaturalnym lub sztucznym poziomie; prawdopodobnym utrudnianiu innym osobom identyfikacji prawdziwych zleceń w danym systemie obrotu, "w szczególności poprzez składanie zleceń, które skutkowały przepełnieniem lub destabilizacją arkusza zleceń".

Podejrzenia KNF dotyczą również rozpowszechniania plotek, a także przekazywania za pośrednictwem mediów, w tym internetu, wprowadzających w błąd sygnałów na temat popytu na instrument finansowy w celu zawyżania jego ceny.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Osoba znana już KNF

Komisja zwróciła uwagę, że okoliczności sprawy wskazują na to, że za te działania może odpowiadać osoba, która była wielokrotnie wskazywana przez KNF w zawiadomieniach kierowanych do organów ścigania w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw giełdowych w obrocie akcjami innych spółek.

KNF poinformowała, że zwróciła się do firmy inwestycyjnej z żądaniem zablokowania rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego, który należy do podmiotu "prawdopodobnie odpowiedzialnego za dokonanie opisanych manipulacji", a także złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rynki

Ponad 5 milionów zł zysku

W poniedziałek Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała również o okolicznościach wskazujących na dokonanie przez grupę powiązanych osób, w okresie od 26 lutego 2024 roku do 20 marca 2025 roku, manipulacji na akcjach W.G Partners SA.

Według KNF nadużycia polegały na zawieraniu transakcji, składaniu zleceń oraz "innych zachowaniach", które dawały fałszywe lub wprowadzające w błąd sygnały co do podaży lub popytu na akcje, a także utrzymywały cenę akcji "na nienaturalnym lub sztucznym poziomie".

"Potencjalna wysokość nieuprawnionego zysku grupy, który mógł zostać wygenerowany wskutek manipulacji, wynosiła ponad 3 mln zł w gotówce i 2,5 mln zł w akcjach" - podała KNF w komunikacie.

W marcu ub.r. KNF zażądała od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zawieszenia na NewConnect obrotu akcjami spółki.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zarzuty KNF

"Komisja zidentyfikowała także okoliczności, które mogą świadczyć o popełnieniu przez niektórych członków Grupy innych przestępstw współwystępujących z manipulacją. Katalog podejrzewanych naruszeń obejmuje: pranie pieniędzy pochodzących z manipulacji kursem akcji spółki, podawanie nieprawdziwych danych w dokumentach informacyjnych spółki oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą" - wskazała KNF w komunikacie.

Ponadto, jak podała komisja, część osób wchodzących w skład tej grupy była wskazywana w zawiadomieniach KNF kierowanych do organów ścigania w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw manipulacji w obrocie akcjami innych spółek.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Projekt M spółki Draw Distance

W trzecim poniedziałkowym komunikacie KNF poinformowała o podejrzeniu wykorzystania informacji poufnych w obrocie akcjami znajdującej się w procesie restrukturyzacji spółki Draw Distance (DDI) oraz utrudnianiu czynności w postępowaniu wyjaśniającym. Pod koniec marca br. komisja złożyła w tej sprawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw.

W ocenie KNF polegały one na wykorzystaniu informacji poufnych w obrocie akcjami spółki, a także składaniu nieprawdziwych ustnych oświadczeń. Z komunikatu KNF wynika, że informacja poufna dotyczyła odstąpienia przez spółkę Bloober od współpracy z DDI przy produkcji gry o nazwie Projekt M.

"Osoba związana z Bloober SA - w okresie od 20 maja do 7 czerwca 2024 roku, tj. bezpośrednio przez opublikowaniem przez Bloober SA raportu bieżącego (...) - przeprowadzała podejrzane transakcje sprzedaży posiadanych akcji DDI" - podała KNF.

W ocenie komisji sprzedaż akcji przed opublikowaniem informacji poufnej umożliwiła uniknięcie straty finansowej. "Zaistniało również podejrzenie, że osoba ta mogła składać nieprawdziwe oświadczenia dotyczące okoliczności sprzedaży akcji DDI" - zaznaczyła KNF.

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: MOZCO Mateusz Szymanski/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
KNFGiełda Papierów WartościowychProkuratura
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica