Z kraju "Apetyt i możliwości są wielokrotnie większe". Branża audiowizualna chce zmian

Łukasz Poniński, Director Drama Production House w TVN Warner Bros. Discovery o systemie zachęt dla produkcji audiowizualnej Źródło: EKG

We wtorek, 22 kwietnia, rozpoczął się XVIII Europejski Kongres Gospodarczy (EKG). Wydarzenie potrwa do 24 kwietnia, a jego główne nurty tematyczne to m.in.: Europa pod presją, suwerenność i konkurencyjność, odporność i bezpieczeństwo, energia i transformacja, inwestycje, cyfryzacja oraz technologie jutra.

Podczas debaty "Branża audiowizualna" Patrycja Młynarczyk - zastępca dyrektora Instytucji Filmowej Silesia Film, Marta Palucka - wiceprezes ds. finansowych w Kino Świat, dyrektor ds. księgowości, podatków i skarbu w Canal+ Polska oraz Łukasz Poniński - Director Drama Production House w TVN Warner Bros. Discovery, rozmawiali o tym, jak system wygląda obecnie, co w nim kuleje i co można zrobić, aby go poprawić.

- Mamy na pewno silny wewnętrzny rynek. Dużą lokalną produkcję - powiedziała Marta Palucka. Jednak, jak dodała, "dla świata zewnętrznego funkcjonujemy bardziej jako dostawca usług produkcyjnych". - Nasze procedury nie są zbytnio przyjazne - stwierdziła. Zaznaczyła, że przez nie Polska traci pozycję konkurencyjną w porównaniu z innymi europejskimi rynkami.

Poniński: apetyt i możliwości są wielokrotnie większe

Łukasz Poniński wyjaśnił, że producenci wybierając lokalizację biorą pod uwagę korzyści - zarówno merytorycznie, ale przede wszystkim biznesowo. - Takim optymalizatorem są zachęty podatkowe - powiedział, zaznaczając, że są one dostępne w wielu krajach na całym świecie.

- Polska oczywiście istnieje na tej liście. Natomiast jest na samym końcu, ze względu na system, jego formę funkcjonowania i skalę - powiedział, zaznaczając, że to dobrze, że te zachęty w ogóle są. - Natomiast apetyt i możliwości są wielokrotnie większe - zaznaczył.

Jak wyjaśnił, cały budżet Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na zachęty z systemu wsparcia produkcji audiowizualnej (Cash Rebate - red.) na ten rok, wynoszący około 100 mln zł, został wyczerpany już 1 stycznia i to w blisko 1,5 minuty. Dodał, że załapało się 15 projektów, a wnioskujących na dziś jest 97. Dodatkowo odrzucono z przyczyn merytorycznych blisko 50 wniosków. - Można powiedzieć, że mniej więcej 250 milionów (złotych - red.) mamy za mało - zaznaczył.

- Możliwości zwiększenia tego (budżetu - red.), zwiększy oczywiście potencjał Polski i polskiej gospodarki - stwierdził Poniński.

Młynarczyk: rynek międzynarodowy zainteresował się naszym regionem

Patrycja Młynarczyk zaznaczyła, że obecny program zachęt jest "głównie skierowany do lokalnych producentów". - Jeżeli chcemy przyciągać duże międzynarodowe koprodukcje, jeśli chcemy przede wszystkim być rynkiem dla Amerykanów - to nas powinno otworzyć - to się musi zmienić - powiedziała.

Przekazała także, że po zdobyciu dwóch Oscarów przez Jonathana Glazera podczas 96. Gali Oscarowej w 2024 roku za film "Strefa interesów", realizowany między innymi na Śląsku, "nagle przed nami otworzył się rynek".

- Rynek międzynarodowy zainteresował się naszym regionem - powiedziała i zaznaczyła, że producenci muszą jednak zyskać narzędzie finansowe w Polsce, aby inwestować właśnie u nas.

Tak działa system zachęt w Polsce

Jak wyjaśnia na swojej stronie Polski Instytut Sztuki Filmowej, obecny system zachęt pod nazwą Cash Rebate, został wprowadzony w lutym 2019 r. w oparciu o ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej. System oferuje zwrot poniesionych w Polsce kosztów produkcji w wysokości maksymalnie 30 proc. polskich wydatków kwalifikowanych. Pieniądze pochodzą bezpośrednio z budżetu państwa, a programem zarządza Polski Instytut Sztuki Filmowej.

- Działa to w ten sposób: kto pierwszy złoży (wniosek w systemie internetowym po otwarciu naboru - red.), ten dostanie (pieniądze - red.) - wyjaśniła Palucka. Jak dodała, "trzeba spełnić wymogi formalne tylko i wyłącznie". - Nie ma w zasadzie innego kryterium - stwierdziła.

Jak wyjaśniła Młynarczyk, średniobudżetowy film w Polsce kosztuje 12-15 mln zł. Natomiast duże koprodukcje, którymi wygrywamy na międzynarodowych festiwalach, to są kwoty rzędu nawet 70 mln zł. Zaznaczyła, przy takich kwotach w Polsce nikt nie wejdzie w okres zdjęciowy i nie rozpocznie produkcji, bez pewności, że ma dotację z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Propozycja zmian. "To jest bardzo dobry głos ministerstwa"

Paneliści w dalszej części omówili propozycje rządowych rozwiązań. Minister Wróbel z resortu kultury podczas posiedzenia sejmowej komisji kultury w połowie kwietnia ogłosił, że jego ministerstwo przygotowuje dwustopniową reformę systemu wsparcia produkcji audiowizualnej, łącząc optymalizację obecnych mechanizmów z wprowadzeniem nowych instrumentów, w tym – rekomendowanych przez branżę - ulg podatkowych.

- To, co moim zdaniem w wyniku tych rozmów i tego jednogłosu branży się udało, to to, że ministerstwo kultury usłyszało, że wszyscy mówią to samo, i co więcej, podbiło ten temat i przyjęło założenie, że należy poprawić to, co jest - bo to jest dobre - oraz dobudować coś, co zoptymalizuje i zwiększy potencjał dla wszystkich - stwierdził Poniński. - To jest bardzo dobry głos ministerstwa.

Środowisko branżowe proponuje następujące rozwiązania:

gwarantowany budżet min. 200 mln zł rocznie,

stawka 30 proc. (do 40 proc. dla polskich produkcji niezależnych),

system zaliczek (75 proc. po certyfikacji),

uproszczona procedura aplikacyjna.

Zdaniem Paluckiej, w tym filarze, który już istnieje, "trzeba trochę rozłożyć w czasie składanie wniosków". - Na pewno należy podnieść limit puli do rozdania - dodała. Jak stwierdziła dalej, "nie powinno też być tak, że następuje zwrot tych środków dopiero, jak zostaną wydane, zaudytowane". - Czyli de facto trzeba całą produkcję samodzielnie sfinansować, żeby jeszcze poczekać parę miesięcy na zwrot - stwierdziła, zaznaczając, że wypłata zaliczkowa jest istotna.

Zaproponowano również drugi, zupełnie nowy filar (tax incentive). Jego założenia to: instrument przyciągający duże produkcje i inwestorów prywatnych, odpis podatkowy dla inwestycji w produkcję audiowizualną i infrastrukturę, zwiększenie udziału kapitału prywatnego w finansowaniu sektora.

- To jest to, co należałoby wypracować. Są różne modele w różnych krajach - powiedziała Palucka. - Bezpośrednie zachęty podatkowe dla producentów bądź fundusz tworzony ze składek - rozliczeń podatkowych od innych podatników, którzy funkcjonują na rynku - powiedziała. Wyjaśniła, że "taka hybryda" istnieje już na Węgrzech i "bardzo dobrze się sprawdza". - I tam nie ma limitu na dotacje - zaznaczyła i dodała, że na tym etapie warto zaangażować do pracy różne ministerstwa - nie tylko kultury. - Na pewno wchodzi w tym momencie też do gry Ministerstwo Finansów.

