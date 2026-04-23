"Apetyt i możliwości są wielokrotnie większe". Branża audiowizualna chce zmian

Łukasz Poniński, Director Drama Production House w TVN Warner Bros. Discovery o systemie zachęt dla produkcji audiowizualnej
Polska branża audiowizualna chce, żeby w kraju nastąpiły zmiany, które zachęcą producentów do kręcenia filmów w Polsce. Eksperci debatowali o możliwych kierunkach zmian w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG).

We wtorek, 22 kwietnia, rozpoczął się XVIII Europejski Kongres Gospodarczy (EKG). Wydarzenie potrwa do 24 kwietnia, a jego główne nurty tematyczne to m.in.: Europa pod presją, suwerenność i konkurencyjność, odporność i bezpieczeństwo, energia i transformacja, inwestycje, cyfryzacja oraz technologie jutra.

Podczas debaty "Branża audiowizualna" Patrycja Młynarczyk - zastępca dyrektora Instytucji Filmowej Silesia Film, Marta Palucka - wiceprezes ds. finansowych w Kino Świat, dyrektor ds. księgowości, podatków i skarbu w Canal+ Polska oraz Łukasz Poniński - Director Drama Production House w TVN Warner Bros. Discovery, rozmawiali o tym, jak system wygląda obecnie, co w nim kuleje i co można zrobić, aby go poprawić.

- Mamy na pewno silny wewnętrzny rynek. Dużą lokalną produkcję - powiedziała Marta Palucka. Jednak, jak dodała, "dla świata zewnętrznego funkcjonujemy bardziej jako dostawca usług produkcyjnych". - Nasze procedury nie są zbytnio przyjazne - stwierdziła. Zaznaczyła, że przez nie Polska traci pozycję konkurencyjną w porównaniu z innymi europejskimi rynkami.

Poniński: apetyt i możliwości są wielokrotnie większe

Łukasz Poniński wyjaśnił, że producenci wybierając lokalizację biorą pod uwagę korzyści - zarówno merytorycznie, ale przede wszystkim biznesowo. - Takim optymalizatorem są zachęty podatkowe - powiedział, zaznaczając, że są one dostępne w wielu krajach na całym świecie.

- Polska oczywiście istnieje na tej liście. Natomiast jest na samym końcu, ze względu na system, jego formę funkcjonowania i skalę - powiedział, zaznaczając, że to dobrze, że te zachęty w ogóle są. - Natomiast apetyt i możliwości są wielokrotnie większe - zaznaczył.

Jak wyjaśnił, cały budżet Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na zachęty z systemu wsparcia produkcji audiowizualnej (Cash Rebate - red.) na ten rok, wynoszący około 100 mln zł, został wyczerpany już 1 stycznia i to w blisko 1,5 minuty. Dodał, że załapało się 15 projektów, a wnioskujących na dziś jest 97. Dodatkowo odrzucono z przyczyn merytorycznych blisko 50 wniosków. - Można powiedzieć, że mniej więcej 250 milionów (złotych - red.) mamy za mało - zaznaczył.

- Możliwości zwiększenia tego (budżetu - red.), zwiększy oczywiście potencjał Polski i polskiej gospodarki - stwierdził Poniński.

Młynarczyk: rynek międzynarodowy zainteresował się naszym regionem

Patrycja Młynarczyk zaznaczyła, że obecny program zachęt jest "głównie skierowany do lokalnych producentów". - Jeżeli chcemy przyciągać duże międzynarodowe koprodukcje, jeśli chcemy przede wszystkim być rynkiem dla Amerykanów - to nas powinno otworzyć - to się musi zmienić - powiedziała.

Przekazała także, że po zdobyciu dwóch Oscarów przez Jonathana Glazera podczas 96. Gali Oscarowej w 2024 roku za film "Strefa interesów", realizowany między innymi na Śląsku, "nagle przed nami otworzył się rynek".

- Rynek międzynarodowy zainteresował się naszym regionem - powiedziała i zaznaczyła, że producenci muszą jednak zyskać narzędzie finansowe w Polsce, aby inwestować właśnie u nas.

Tak działa system zachęt w Polsce

Jak wyjaśnia na swojej stronie Polski Instytut Sztuki Filmowej, obecny system zachęt pod nazwą Cash Rebate, został wprowadzony w lutym 2019 r. w oparciu o ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej. System oferuje zwrot poniesionych w Polsce kosztów produkcji w wysokości maksymalnie 30 proc. polskich wydatków kwalifikowanych. Pieniądze pochodzą bezpośrednio z budżetu państwa, a programem zarządza Polski Instytut Sztuki Filmowej.

- Działa to w ten sposób: kto pierwszy złoży (wniosek w systemie internetowym po otwarciu naboru - red.), ten dostanie (pieniądze - red.) - wyjaśniła Palucka. Jak dodała, "trzeba spełnić wymogi formalne tylko i wyłącznie". - Nie ma w zasadzie innego kryterium - stwierdziła.

Jak wyjaśniła Młynarczyk, średniobudżetowy film w Polsce kosztuje 12-15 mln zł. Natomiast duże koprodukcje, którymi wygrywamy na międzynarodowych festiwalach, to są kwoty rzędu nawet 70 mln zł. Zaznaczyła, przy takich kwotach w Polsce nikt nie wejdzie w okres zdjęciowy i nie rozpocznie produkcji, bez pewności, że ma dotację z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Propozycja zmian. "To jest bardzo dobry głos ministerstwa"

Paneliści w dalszej części omówili propozycje rządowych rozwiązań. Minister Wróbel z resortu kultury podczas posiedzenia sejmowej komisji kultury w połowie kwietnia ogłosił, że jego ministerstwo przygotowuje dwustopniową reformę systemu wsparcia produkcji audiowizualnej, łącząc optymalizację obecnych mechanizmów z wprowadzeniem nowych instrumentów, w tym – rekomendowanych przez branżę - ulg podatkowych.

- To, co moim zdaniem w wyniku tych rozmów i tego jednogłosu branży się udało, to to, że ministerstwo kultury usłyszało, że wszyscy mówią to samo, i co więcej, podbiło ten temat i przyjęło założenie, że należy poprawić to, co jest - bo to jest dobre - oraz dobudować coś, co zoptymalizuje i zwiększy potencjał dla wszystkich - stwierdził Poniński. - To jest bardzo dobry głos ministerstwa.

Środowisko branżowe proponuje następujące rozwiązania:

  • gwarantowany budżet min. 200 mln zł rocznie,
  • stawka 30 proc. (do 40 proc. dla polskich produkcji niezależnych),
  • system zaliczek (75 proc. po certyfikacji),
  • uproszczona procedura aplikacyjna.

Zdaniem Paluckiej, w tym filarze, który już istnieje, "trzeba trochę rozłożyć w czasie składanie wniosków". - Na pewno należy podnieść limit puli do rozdania - dodała. Jak stwierdziła dalej, "nie powinno też być tak, że następuje zwrot tych środków dopiero, jak zostaną wydane, zaudytowane". - Czyli de facto trzeba całą produkcję samodzielnie sfinansować, żeby jeszcze poczekać parę miesięcy na zwrot - stwierdziła, zaznaczając, że wypłata zaliczkowa jest istotna.

Branża filmowa chce zmian w systemie zachęt. Ma propozycję
Dowiedz się więcej:

Branża filmowa chce zmian w systemie zachęt. Ma propozycję

Zaproponowano również drugi, zupełnie nowy filar (tax incentive). Jego założenia to: instrument przyciągający duże produkcje i inwestorów prywatnych, odpis podatkowy dla inwestycji w produkcję audiowizualną i infrastrukturę, zwiększenie udziału kapitału prywatnego w finansowaniu sektora.

- To jest to, co należałoby wypracować. Są różne modele w różnych krajach - powiedziała Palucka. - Bezpośrednie zachęty podatkowe dla producentów bądź fundusz tworzony ze składek - rozliczeń podatkowych od innych podatników, którzy funkcjonują na rynku - powiedziała. Wyjaśniła, że "taka hybryda" istnieje już na Węgrzech i "bardzo dobrze się sprawdza". - I tam nie ma limitu na dotacje - zaznaczyła i dodała, że na tym etapie warto zaangażować do pracy różne ministerstwa - nie tylko kultury. - Na pewno wchodzi w tym momencie też do gry Ministerstwo Finansów.

Zobacz także:
Atlas V
AI ważniejsze niż kosmos. SpaceX odsłania karty
Tech
Canberra
Australia w centrum rewolucji AI. Microsoft i rząd łączą siły
Tech
warner bros hq - Walter Cicchetti shutterstock_2527136345
Akcjonariusze Warner Bros. Discovery zatwierdzili sprzedaż spółki koncernowi Paramount Skydance
Ze świata
forum-0428282531 (1)
Amerykański gigant zainwestuje w Polsce
Kaufland
Skażony ser w popularnej sieci sklepów. Ostrzeżenie
Handel
Logo Zondacrypto nadal na centrum olimpijskim
Byli członkowie rady nadzorczej operatora Zondacrypto zawiadamiają estońską prokuraturę
Ze świata
Węgry, stacja paliw, paliwa, benzyna
MOL: ropa dotarła rurociągiem Przyjaźń
Ze świata
sklep kubki talerze shutterstock_1973449607
Znana sieć zamyka dziesiątki sklepów w Polsce. Nie działa też sklep internetowy
Handel
spacex brownsville teksas shutterstock_2586194623
Wielkie plany SpaceX. Własne GPU i kompleks Terafab w Teksasie
Tech
Reklamacja spóźnionej paczki
To koniec tanich paczek z Chin. UE wprowadza cła
Handel
Wołodymyr Zełenski
90 miliardów dla Ukrainy. Jest decyzja
Ze świata
Coraz więcej zachorowań na grypę i koronawirusa
Praca na L4? Nowe regulacje jasno określają zasady
Dla pracownika
Lotnisko we Frankfurcie
Co z wakacjami? "Musimy się z tym liczyć"
Ze świata
Bitcoin
Bitcoin odwrócił trend. Co dalej z kursem
Tech
Ceny paliw mogą wzrosnąć
Ceny paliw na stacjach. Nowe stawki
shutterstock_2317709075
Przełomowy wyrok TSUE. Banki nie mogą tak liczyć odsetek
Prawo
piosenka piosenkarka studio nagran mikrofon AdobeStock_574979377
AI kontra człowiek. Zdumiewające wyniki badania
Tech
Budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Setki milionów czekają w ZUS. Bliscy nie odbierają pieniędzy
Pieniądze
Piesiewicz, PKOL, Zondacrypto
Giełda, Zondacrypto. Piesiewicz wyznaje, ile stracił
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Nowe dane ze sklepów. Zaskoczenie
Wall Street, giełda, Nowy Jork
Czwarta taka sesja z rzędu. "To oczywiste"
Rynki
Ukraina, rurociąg "Przyjaźń" przecina Dniestr
Powrót Przyjaźni. Słowacja potwierdza
Ze świata
Logo Zondacrypto nadal na Centrum Olimpijskim PKOl
Jak złożyć zawiadomienie w sprawie Zondacrypto? Pomoże strona prokuratury
Bombardier Challenger 650
Rząd prowincji kupił samolot. Kilka dni później go sprzedał
Ze świata
banknoty polskie pieniadze portfel shutterstock_2391839139
Jak z ostatniej pensji robi się wysoką emeryturę
Pieniądze
Paliwa benzyna
Ceny paliw dziś
pies podroz shutterstock_2451388801
Pupil w podróży. Nowe przepisy już obowiązują
Turystyka
Scott Bessent (z prawej) i Donald Trump
Dlaczego USA zmieniły zdanie w sprawie Rosji? Doradca Trumpa tłumaczy
Ze świata
kryptowaluty shutterstock_2493376107
Zondacrypto a skala strat. "Może to być dwa, trzy razy więcej"
Błąd obsługi na Lotnisku Chopina (zdj. ilustracyjne)
Ceny paliwa szybują. Linie odwołują loty

