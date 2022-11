Znów gorąco wokół RPP. Rada opublikowała stanowisko

Rada Polityki Pieniężnej po środowym posiedzeniu opublikowała stanowisko, w którym odnosi się do krytycznego względem RPP listu otwartego byłych prezesów Narodowego Banku Polskiego i byłych członków Rady. RPP w stanowisku podkreśliła, że "tezy sugerujące rzekome trudności w wypełnianiu mandatu - uznaje za bezpodstawne".

W datowanym na 16 października 2022 roku liście otwartym byli prezesi i byli członkowie RPP protestowali przeciw "ograniczaniu niezależności wypowiedzi członków RPP oraz ograniczaniu dostępu do materiałów statystycznych i analiz prowadzonych w NBP". Ich sprzeciw budziło także ograniczanie możliwości kontaktów członków z ekspertami NBP.

Teraz do listu odniosła się sama Rada Polityki Pieniężnej.

Stanowisko RPP

Rada negatywnie ocenia także formułowane publicznie zarzuty przez członków wybranych przez Senat co do warunków wypełniania funkcji członka RPP, które nie służą autorytetowi NBP, gdyż nie mają one oparcia w faktach. "Wobec powyższego, wyrażamy dezaprobatę dla listu otwartego byłych Prezesów NBP i byłych członków RPP z dnia 16 października 2022 roku. Tezy w nim zawarte są nieprawdziwe" - wskazano.