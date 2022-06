Negocjacje PAŻP z kontrolerami. Zakończyła się pierwsza tura rozmów

Rozmowy z kontrolerami

W ostatnich tygodniach prowadzone są rozmowy, które mają doprowadzić do ostatecznego porozumienia. W poniedziałek pojawiły się informacje o ryzyku zerwania rozmów, jednak te toczą się nadal. - Pierwsza tura rozmów, które mają miejsce dzisiaj, się zakończyła - poinformowała ok godziny 14.00 reporterka TVN24 Małgorzata Mielcarek. Jak przekazała, takie informacje uzyskała od rzeczniczki jednego ze związków biorących udział w rozmowach.

- Dzisiejsze rozmowy o tyle różnią się w stosunku do rozmów, które miały miejsce w kwietniu, że bierze w nich udział nie jeden związek, ale 14 związków, które przystąpiły do tego sporu zbiorowego, dlatego te rozmowy będą bardziej rozbudowane i pewnie bardziej długotrwałe - powiedziała Mielcarek.

- Natomiast już zakończono etap dotyczący kodeksu etyki, ochrony sygnalistów i kwestii mobbingu. Tutaj już do porozumienia doszło, ale teraz strony przeszły do kolejnego etapu rozmów. Na jaki temat? Tutaj milczą. Mówią, że w związku z tym, żeby nie dopuścić do jakichś nieporozumień poza stołem negocjacyjnym, na tę chwilę nie będą już nikogo postronnego informować na temat tego, co jest przy tym stole poruszane - dodała.