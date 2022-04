Tysiąc lotów dziennie zagrożonych. Komisja Europejska o konflikcie w PAŻP

Eurocontrol oszacował, że około 1000 lotów dziennie będzie musiało zostać odwołanych, jeśli nie uda się zażegnać konfliktu w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej - poinformowała TVN24 Komisja Europejska.

Komisja Europejska przekazała, że wraz z Eurocontrol, "blisko monitoruje sytuację, która budzi poważne obawy i znacząco wpłynie na transport w Unii Europejskiej". Eurocontrol nie jest unijną agencją. To międzynarodowa organizacja, której członkami jest 41 krajów, w tym wszyscy członkowie Unii Europejskiej. Jej siedziba główna znajduje się w Brukseli.

Loty z i do Polski - Komisja Europejska komentuje

"Ponieważ wydaje się, że to sprawy społeczne są przyczyną obecnego konfliktu, Komisja Europejska nie ma uprawnień by interweniować. Jednakże KE zdecydowanie wzywa wszystkie strony to szybkiego porozumienia" - podkreślono w odpowiedzi przesłanej TVN24. Kolejne w ostatnich dniach spotkanie kierownictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego rozpoczęło się w piątek około godziny 11.

Komisja podkreśliła, że ważne jest zapewnienie, by loty były obsługiwane i mogły się odbywać w bezpiecznych warunkach. "Eurocontrol oszacował, że około 1000 lotów dziennie, zwykle lecących do i z Polski oraz nad polską przestrzenią powietrzną, będzie musiało zostać odwołanych, jeśli nie uda się znaleźć rozwiązania" - czytamy w odpowiedzi Komisji Europejskiej.

KE przekazała, że "Eurocontrol pracuje obecnie nad programem odwołań, w ścisłej współpracy z krajowymi instytucjami zapewniającymi obsługę żeglugi powietrznej, na podstawie informacji o rozwoju sytuacji".

Co jeśli nie będzie porozumienia?

Organizacja Eurocontrol zwróciła uwagę w odpowiedzi przesłanej TVN24, że "w przypadku, gdyby nie było porozumienia, będzie to miało negatywne skutki dla europejskiej sieci powietrznej".

"Od 1 maja polski Urząd Lotnictwa Cywilnego wprowadzi program odwoływania lotów, który znacząco zredukuje przelot do i z polskiej przestrzeni powietrznej. Proces odbędzie się przy wsparciu sieci Eurocontrol i będzie brał pod uwagę liczbę dostępnych kontrolerów ruchu i liczbę planowanych lotów. Dodatkowo około 300 lotów obecnie odbywanych nad Polską będzie musiało być przekierowanych na inne trasy" - wskazano.

Przedstawiciele Eurocontrol poinformowali, że organizacja "prowadzi konsultacje z partnerami by określić, które loty mogą być przekierowane na inne trasy i jak to zrobić, by zminimalizować skutki dla dostępności do przestrzeni powietrznej".

Decyzja Eurocontrol

W piątek Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej ma podjąć decyzję w sprawie funkcjonowania polskiej przestrzeni powietrznej. Poinformował o tym w czwartek w Sejmie prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson.

- Spotkanie jak to dzisiejsze, zapowiadane na godzinę 10, to spotkania rutynowe. Co kilka tygodni opracowywane są przez Eurocontrol prognozy na temat ruchu lotniczego w całej Europie i plan jak ten ruch ma przebiegać. Gdy pojawiają się różnego rodzaju problemy, trzeba te plany dostosować i takie problemy mogą się pojawić - wyjaśnił Maciej Sokołowski, korespondent TVN24.

Jak wskazał, Eurocontrol cały czas czeka na informację z Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ilu konkretnie kontrolerów od 1 maja będzie kontrolować polskie niebo. - Do tej informacji dopiero Eurocontrol może dostosować konkretne działania - tłumaczył Sokołowski.

Konflikt w PAŻP

Lotnisko Chopina w Warszawie, ale też inne krajowe porty mierzą się z opóźnieniami w ostatnich dniach z powodu konfliktu w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Wraz z końcem marca minął termin wypowiedzenia umów z 44 kontrolerami. Kolejnym 136 kontrolerom termin wypowiedzenia minie z końcem kwietnia. Z grupy 216 kontrolerów na Lotnisku Chopina w Warszawie może zostać 36, czyli co szósty.

Masowe odejścia z PAŻP to efekt konfliktu części kontrolerów ze zdymisjonowanym 30 marca prezesem agencji Januszem Janiszewskim, który w listopadzie 2021 roku zaostrzył spór wprowadzając nowy regulamin wynagrodzeń. Od listopada kontrolerzy otrzymywali tzw. porozumienia zmieniające z nowymi warunkami płacy. Konflikt jednak nie dotyczy wyłącznie płac.

W nocy z czwartku na piątek Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego opublikował na swoje stronie internetowej oświadczenie. "Pomimo wywieranej na nas presji i rozumiejąc zaniepokojenie opinii publicznej, nie zrezygnujemy z odbudowania bezpieczeństwa na polskim niebie. Mamy nadzieję na porozumienie tak szybko, jak to będzie tylko możliwe, po naszej stronie jest pełna gotowość do konstruktywnej i merytorycznej współpracy" - napisali związkowcy w oświadczeniu.

Jak wskazali, "konflikt nie opiera się na kwestii 'kupienia nas' i tylko finansach". "Kluczem jest odbudowanie instytucji z wysoką kulturą bezpieczeństwa zarówno dla pracujących w niej, jak i tych, dla których ta instytucja pracuje" - wskazali.

W oświadczeniu przypomnieli, że negocjacje z kierownictwem PAŻP dotyczą: bezpieczeństwa - 24 punkty w tym kwestie m.in. SPO (Single Person Operations); regulaminu pracy; regulaminu wynagradzania - przejrzystej siatki płac, obiektywnych i adekwatnych do odpowiedzialności zasad wynagradzania; wycofania niezgodnych z polskim prawem zarządzeń byłego p.o. prezesa Agencji; przywrócenia do pracy - chodzi o niesłusznie zwolnionych kontrolerów; pociągnięcia do odpowiedzialności wszystkich, których działania lub zaniechania doprowadziły do obecnego kryzysu bezpieczeństwa oraz przywrócenia etosu pracy - chodzi o przyjęcie kodeksu etyki, który będzie chronił sygnalistów i skutecznie zapobiegał mobbingowi.

