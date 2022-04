Premier o negocjacjach z kontrolerami. "Wyciągamy dłoń otwartą"

czytaj dalej

Hero To Hero to platforma łącząca potrzebujących z ludźmi z całego świata, którzy chcą i mogą ich wspierać. To sposób pomocy Ukraińcom, a także osobom, które przyjęły do siebie ukraińskich uchodźców i potrzebują wsparcia. Akcję współorganizują Group One i Planet Heroes. Patronem inicjatywy jest Polska Akcja Humanitarna.