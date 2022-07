"Konflikt z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej możemy uznać za zakończony". Podpisano umowy

Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego przekazał informację o podpisanych umowach we wpisie w mediach społecznościowych. "Podpisanie umów zwieńczyło 6 miesięcy wspólnej walki o bezpieczeństwo, godność, wynagrodzenia i przyjazne warunki pracy w środowisku, które z natury jest stresogenne" - czytamy.

Porozumienie PAŻP z kontrolerami

"Kierownictwo Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i przedstawiciele Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego w ramach rokowań sporu zbiorowego z dnia 22 grudnia 2021 r. doszli do porozumienia w zakresie wypracowania zmian do Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagradzania. Projekty dokumentów zostały przedstawione do konsultacji społecznych, w wyniku których szereg zgłaszanych przez stronę społeczną uwag zostało uwzględnionych" - napisał ZZ KRL w komunikacie opublikowanym na swojej stronie pod koniec czerwca.