Co dalej z lotami na polskim niebie? Komunikat polskiego urzędu, reakcja Eurocontrol

Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) przekazał w komunikacie, że procedura kasowania połączeń lotniczych w związku z sytuacją w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej "na chwilę obecną" nie została uruchomiona. Przyznano jednocześnie, że możliwe są "większe nieregularności" w funkcjonowaniu lotnisk w Warszawie i Modlinie. Eurocontrol w oświadczeniu wydanym po tym komunikacie napisał, że w przypadku braku porozumienia oba lotniska będą działać niecałe 8 godzin dziennie, a w tym czasie zrealizowanych zostanie maksymalnie 170 z 510 połączeń.

Urząd Lotnictwa Cywilnego w komunikacie opublikowanym w piątek po godzinie 13 poinformował, że "w związku z trwającymi rozmowami Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) z kontrolerami ruchu lotniczego, w dniu 22 kwietnia br. odbyło się spotkanie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz przedstawicieli PAŻP z Europejską Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) w sprawie ewentualnego rozpoczęcia w polskiej przestrzeni powietrznej procedury massive cancellation, czyli kasowania połączeń lotniczych". "Na chwilę obecną procedura ta nie została uruchomiona" - przekazano.

"Wspólnie z Eurocontrol ustalono, że pomimo zmniejszonej obsady kontrolerów ruchu lotniczego od 1 maja br. loty z polskich lotnisk regionalnych oraz loty nad Polską powinny odbywać się bez gwałtownych zakłóceń. Większe nieregularności lotów spodziewane są na lotniskach w Warszawie i Modlinie" - czytamy w komunikacie ULC.

"Bez względu na to, jak mocno zostanie ograniczony ruch lotniczy, wszystkie operacje lotnicze będą odbywać się z zachowaniem standardów bezpieczeństwa" - zapewnił Urząd.

Oświadczenie Eurocontrol

Eurocontrol napisał w oświadczeniu wydanym po komunikacie ULC, że "ma nadzieję na przełom w rozmowach". Dodał jednak, że "jeśli nie będzie porozumienia PAŻP z kontrolerami, to 1 maja polski Urząd Lotnictwa Cywilnego wprowadzi program anulowania lotów, by znacząco zmniejszyć liczbę lotów w polskiej przestrzeni powietrznej. "Rozpoczęła się dyskusja, jak wprowadzić ten program" - poinformowano.

W oświadczeniu poinformowano także, że przewiduje się, że w przypadku braku porozumienia będzie wystarczająco dużo kontrolerów, by dwa lotniska: w Warszawie i Modlinie mogły pracować przez 7,5 godziny - od 9:30 do 17:00, z możliwością przyjęcia 170 lotów (ze 510 planowanych).

Loty z i do Polski - Komisja Europejska komentuje

We wcześniejszej wypowiedzi przesłanej TVN24 Komisja Europejska przekazała, że wraz z Eurocontrol "uważnie monitoruje sytuację, która budzi poważne obawy i znacząco wpłynie na transport w Unii Europejskiej". Eurocontrol nie jest unijną agencją. To międzynarodowa organizacja, której członkami jest 41 krajów, w tym wszyscy członkowie Unii Europejskiej. Jej siedziba główna znajduje się w Brukseli.

"Ponieważ wydaje się, że to sprawy społeczne są przyczyną obecnego konfliktu, Komisja Europejska nie ma uprawnień, by interweniować. Jednakże KE zdecydowanie wzywa wszystkie strony to szybkiego porozumienia" - podkreślono.

Komisja podkreśliła, że ważne jest zapewnienie, by loty były obsługiwane i mogły się odbywać w bezpiecznych warunkach.

Eurocontrol: brak porozumienia to negatywne skutki dla europejskiej sieci powietrznej

Z kolei Eurocontrol informował w odpowiedzi przesłanej wcześniej TVN24, że "w przypadku, gdyby nie było porozumienia, będzie to miało negatywne skutki dla europejskiej sieci powietrznej".

"Od 1 maja polski Urząd Lotnictwa Cywilnego wprowadzi program odwoływania lotów, który znacząco zredukuje przelot do i z polskiej przestrzeni powietrznej. Proces odbędzie się przy wsparciu sieci Eurocontrol i będzie brał pod uwagę liczbę dostępnych kontrolerów ruchu i liczbę planowanych lotów. Dodatkowo około 300 lotów obecnie odbywanych nad Polską będzie musiało być przekierowanych na inne trasy" - wskazano wówczas.

Przedstawiciele Eurocontrol poinformowali, że organizacja "prowadzi konsultacje z partnerami, by określić, które loty mogą być przekierowane na inne trasy i jak to zrobić, by zminimalizować skutki dla dostępności do przestrzeni powietrznej".

Konflikt w PAŻP

Lotnisko Chopina w Warszawie, ale też inne krajowe porty mierzą się z opóźnieniami w ostatnich dniach z powodu konfliktu w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Wraz z końcem marca minął termin wypowiedzenia umów z 44 kontrolerami. Kolejnym 136 kontrolerom termin wypowiedzenia minie z końcem kwietnia. Z grupy 216 kontrolerów na Lotnisku Chopina w Warszawie może zostać 36, czyli co szósty.

Masowe odejścia z PAŻP to efekt konfliktu części kontrolerów ze zdymisjonowanym 30 marca prezesem agencji Januszem Janiszewskim, który w listopadzie 2021 roku zaostrzył spór, wprowadzając nowy regulamin wynagrodzeń. Od listopada kontrolerzy otrzymywali tzw. porozumienia zmieniające z nowymi warunkami płacy. Konflikt jednak nie dotyczy wyłącznie płac.

W nocy z czwartku na piątek Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego opublikował na swojej stronie internetowej oświadczenie. "Pomimo wywieranej na nas presji i rozumiejąc zaniepokojenie opinii publicznej, nie zrezygnujemy z odbudowania bezpieczeństwa na polskim niebie. Mamy nadzieję na porozumienie tak szybko, jak to będzie tylko możliwe, po naszej stronie jest pełna gotowość do konstruktywnej i merytorycznej współpracy" - napisali związkowcy w oświadczeniu.

Jak wskazali, "konflikt nie opiera się na kwestii 'kupienia nas' i tylko finansach". "Kluczem jest odbudowanie instytucji z wysoką kulturą bezpieczeństwa zarówno dla pracujących w niej, jak i tych, dla których ta instytucja pracuje" - wskazali.

W oświadczeniu przypomnieli, że negocjacje z kierownictwem PAŻP dotyczą: bezpieczeństwa - 24 punkty w tym kwestie m.in. SPO (Single Person Operations); regulaminu pracy; regulaminu wynagradzania - przejrzystej siatki płac, obiektywnych i adekwatnych do odpowiedzialności zasad wynagradzania; wycofania niezgodnych z polskim prawem zarządzeń byłego p.o. prezesa Agencji; przywrócenia do pracy - chodzi o niesłusznie zwolnionych kontrolerów; pociągnięcia do odpowiedzialności wszystkich, których działania lub zaniechania doprowadziły do obecnego kryzysu bezpieczeństwa oraz przywrócenia etosu pracy - chodzi o przyjęcie kodeksu etyki, który będzie chronił sygnalistów i skutecznie zapobiegał mobbingowi.

KALENDARIUM KRYZYSU

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb,kris

Źródło: TVN24 Biznes