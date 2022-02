Czy Polska może zerwać energetyczną zależność od Rosji? Analiza

Energetyka - ile surowców sprowadza Polsca?

W imporcie węgla do Polski dominującym dostawcą jest Rosja, której udział w 2020 roku wyniósł 75 proc. Większość sprowadzanego do nas surowca wykorzystywana jest do celów grzewczych. Aż 60 proc. trafia do gospodarstw domowych - wynika z szacunków, na które powołuje się FE. Zdaniem ekspertów eliminacja rosyjskiego węgla z Polski, przy odpowiednim przygotowaniu nie powinna zagrozić bezpieczeństwu dostaw ciepła, a tym bardziej energii elektrycznej.