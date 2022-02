Polski rząd chciał, żeby unijne sankcje objęły import węgla z Rosji

Drugi etap sankcji UE na Rosję

Import węgla z Rosji

Przedstawiciele rządu przekonują, że import węgla z Rosji można zablokować tylko na poziomie Unii Europejskiej. "Kupowanie węgla z Rosji to część polityki handlowej UE. Decyzję o wstrzymaniu importu może podjąć tylko Komisja Europejska" - napisał w mediach społecznościowych wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, odnosząc się do krytyki dziennikarzy.

Z danych przekazanych portalowi Konkret24 przez Ministerstwo Aktywów Państwowych wynika, że na początku rządów Zjednoczonej Prawicy Polska importowała ok. 8 mln ton węgla rocznie. W kolejnych latach - wyraźnie więcej. Lecz od 2018 roku sprowadzamy rocznie mniej węgla. Wówczas było to 19,3 mln, w kolejnym roku - 16,7 mln. W ostatnich dwóch latach - nieco ponad 12 mln.

Podobnie było z importem węgla z Rosji. Początkowo za rządów Zjednoczonej Prawicy wynosił on ok. 5 mln ton. W 2017 wzrósł do 8,7 mln. Od 2018 roku - wtedy był na poziomie 13,1 mln - sprowadzamy go coraz mniej. W 2019 roku - 10,8 mln, rok później - 9,4 mln. W ubiegłym roku import rosyjskiego węgla do Polski wyniósł 8,3 mln ton.