LOT zawiesza połączenia do Moskwy i Sankt Petersburga

czytaj dalej

Wielka Brytania ogłosiła drugi pakiet sankcji na Rosję. Burmistrz Londynu Sadiq Khan popiera rozwiązania, ale w jego ocenie są one niewystarczające. Khan wezwał brytyjski rząd do przejęcia nieruchomości w Londynie należących do oligarchów związanych z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.