"Polski rynek pracy jest gotowy na wchłonięcie 700 tysięcy pracowników z Ukrainy"

Prezes Personnel Service przypomniał, że po sfałszowanych wyborach na Białorusi Polska udzieliła pomocy ok. 20 tys. obywatelom Białorusi: część z nich otrzymała wizy humanitarne, niektórzy wystąpili o ochronę międzynarodową, a kolejni wjechali do naszego kraju na podstawie programu Poland Business Harbour.

Hanczarek zaznaczył, że o taką samą pomoc zwrócą się do Polski obywatele Ukrainy, którzy w każdej chwili mogą ruszyć za granicę. "Nasz kraj będzie dla nich pierwszym wyborem, dlatego powinniśmy zadbać o odpowiednią strategię, która pozwoli nam bezpiecznie przyjąć szukających schronienia. Potrzebujących może być od 1 do nawet 3 milionów " - stwierdził.

Wskazał, że od 2014 r., kiedy doszło do konfliktu w Donbasie, obserwujemy nasiloną migrację z Ukrainy do Polski. "Od tego czasu z roku na rok notowany jest kolejny rekord zatrudnienia Ukraińców w Polsce. Tego trendu nie powstrzymała nawet pandemia. W 2021 r. w urzędach pracy wpisano do ewidencji 1,63 mln oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy Ukraińcowi. To więcej niż w 2020 i 2019 r." - podkreślił prezes Personnel Service.