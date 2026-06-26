Z kraju Początek nowych kontraktów w Gdańsku. Kowal: biznes jest zadowolony Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Donald Tusk na gdańskiej Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP

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Przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i pełnomocnik rządu ds. odbudowy Ukrainy Paweł Kowal (KO) podsumował, że w Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference - URC 2026) wzięło udział "kilkunastu premierów, prezydentów, kilkunastu ministrów spraw zagranicznych, ministrów gospodarki".

- Ministrów ze strony rządu ukraińskiego nie jestem w stanie nawet policzyć, nie wiem ilu ich tutaj jest. Chyba już troje wicepremierów widziałem, oprócz pani premier. Także to było wielkie zaangażowanie organizacyjne, na pewno największa konferencja polityczno-biznesowa w tym roku w Europie. Nie znam większej - ocenił Kowal. - Starałem się porównać, to tak będzie za dwa razy Davos - dodał.

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Setki podpisanych umów

Według Kowala, ważnym elementem konferencji są podpisywane w jej trakcie umowy. - W kolejce było chyba 170 czy 160 - zaznaczył.

- To są czasami umowy, czasami kontrakty, czasami listy intencyjne. Ale nawet listy intencyjne mnie cieszą, bo to jest zawsze początek jakiegoś myślenia o biznesie. Więc tutaj dopina się rocznie na tej konferencji najwięcej przyszłych kontraktów - zauważył Kowal.

Jak dodał, realizacja umów to zarówno "miejsca pracy w Europie, miejsca pracy w Polsce", ale także "z tego wynikają konkretne inicjatywy wsparcia Ukrainy".

Kowal: biznes jest bardzo zadowolony

Na czele ukraińskiej delegacji biorącej udział w konferencji w Gdańsku stanęła premier Julia Swyrydenko. Wcześniej oczekiwano, że Kijów będzie reprezentowany przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

- Podkreśliłbym, że konferencja odbyła się z Julią Swyrydenko, premier Ukrainy, i kilkoma wicepremierami, i chyba połową albo więcej ukraińskiej Rady Ministrów - powiedział Kowal. - Myślę, że ten wybór spowodował, że ta konferencja stała się taką konferencją bardzo praktyczną, bardzo gospodarczą. Biznes jest mega zadowolony, poszło dużo kontraktów - dodał polityk KO.

W dwudniowej konferencji URC 2026 biorą udział szefowie rządów, ministrowie i liderzy instytucji finansowych. Głównymi tematami jest pomoc gospodarcza i obronna dla Kijowa. W poprzednich latach konferencje URC gościły w Rzymie, Berlinie, Londynie i Lugano. Ich celem jest wzmocnienie międzynarodowego wsparcia dla odbudowy kraju, który od 2022 r. odpiera rosyjską agresję, a także stymulowanie inwestycji w ukraińską gospodarkę.

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