Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Początek nowych kontraktów w Gdańsku. Kowal: biznes jest zadowolony

|
Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy
Donald Tusk na gdańskiej Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP
Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku miała bardzo praktyczny i gospodarczy wymiar między innymi dzięki udziałowi połowy składu ukraińskiej Rady Ministrów - ocenił w piątek pełnomocnik rządu ds. odbudowy Ukrainy Paweł Kowal. Dodał, że wydarzenie spotkało się z dużym uznaniem ze strony biznesu.

Przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i pełnomocnik rządu ds. odbudowy Ukrainy Paweł Kowal (KO) podsumował, że w Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference - URC 2026) wzięło udział "kilkunastu premierów, prezydentów, kilkunastu ministrów spraw zagranicznych, ministrów gospodarki".

- Ministrów ze strony rządu ukraińskiego nie jestem w stanie nawet policzyć, nie wiem ilu ich tutaj jest. Chyba już troje wicepremierów widziałem, oprócz pani premier. Także to było wielkie zaangażowanie organizacyjne, na pewno największa konferencja polityczno-biznesowa w tym roku w Europie. Nie znam większej - ocenił Kowal. - Starałem się porównać, to tak będzie za dwa razy Davos - dodał.

Setki podpisanych umów

Według Kowala, ważnym elementem konferencji są podpisywane w jej trakcie umowy. - W kolejce było chyba 170 czy 160 - zaznaczył.

- To są czasami umowy, czasami kontrakty, czasami listy intencyjne. Ale nawet listy intencyjne mnie cieszą, bo to jest zawsze początek jakiegoś myślenia o biznesie. Więc tutaj dopina się rocznie na tej konferencji najwięcej przyszłych kontraktów - zauważył Kowal.

Jak dodał, realizacja umów to zarówno "miejsca pracy w Europie, miejsca pracy w Polsce", ale także "z tego wynikają konkretne inicjatywy wsparcia Ukrainy".

Kowal: biznes jest bardzo zadowolony

Na czele ukraińskiej delegacji biorącej udział w konferencji w Gdańsku stanęła premier Julia Swyrydenko. Wcześniej oczekiwano, że Kijów będzie reprezentowany przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

- Podkreśliłbym, że konferencja odbyła się z Julią Swyrydenko, premier Ukrainy, i kilkoma wicepremierami, i chyba połową albo więcej ukraińskiej Rady Ministrów - powiedział Kowal. - Myślę, że ten wybór spowodował, że ta konferencja stała się taką konferencją bardzo praktyczną, bardzo gospodarczą. Biznes jest mega zadowolony, poszło dużo kontraktów - dodał polityk KO.

W dwudniowej konferencji URC 2026 biorą udział szefowie rządów, ministrowie i liderzy instytucji finansowych. Głównymi tematami jest pomoc gospodarcza i obronna dla Kijowa. W poprzednich latach konferencje URC gościły w Rzymie, Berlinie, Londynie i Lugano. Ich celem jest wzmocnienie międzynarodowego wsparcia dla odbudowy kraju, który od 2022 r. odpiera rosyjską agresję, a także stymulowanie inwestycji w ukraińską gospodarkę.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
57 min
Andrzej Lepper
Samobójstwo czy spisek? Wątpliwości nie milkną
TVN24
shutterstock_2595701655_1
Śmiertelna pomyłka przy "prostym" zabiegu. Lekarz: nie jesteśmy serwisantami
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
Źródło: PAP
Tagi:
UkrainaGdańsk
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
upał lato gorąco
Dostawy prądu w upały. "Nie wprowadzamy żadnych obowiązkowych ograniczeń"
Z kraju
Konferencja ministry Agnieszki Dziemianowicz-Bąk
Ochrona pracowników w czasie upałów. Zwołano nadzwyczajne posiedzenie
Dla pracownika
JSW
Problemy finansowe JSW. "Skoro my zaciskamy pasa do krwi, to co poświęca druga strona?"
Z kraju
Szklana Manufaktura - Drezno
Największe cięcia etatów od 89 lat. To nawet 100 tysięcy miejsc pracy
Moto
Stacja paliw (zdjęcie ilustracyjne)
Wyższe ceny paliw w weekend. Tyle mają wynosić
Moto
gastronomia restauracja shutterstock_522191554
VAT w gastronomii pod lupą. Rzecznik interweniuje
Z kraju
OpenAI ChatGPT
Nowy model OpenAI z ograniczonym dostępem. Co z debiutem giełdowym?
Tech
upal lato slonce budowa praca robotnik inzynier shutterstock_2465936279_1
Pracują w upale na placu budowy. "Jak mała szklarnia"
Dla pracownika
Fotowoltaika
Ekstremalne upały, moc w fotowoltaice. Apel do użytkowników
Łukasz Figielski
Ropa, pole naftowe, Syria
Zmiana w cenach ropy. Rynek ocenia sytuację w cieśninie Ormuz
Rynki
kobieta dlon telefon shutterstock_2371328613
Seniorzy toną w zaległościach. Prawie 12 miliardów złotych długu
Dla seniora
Koronacja Karola III kosztowała 71 miliony funtów
Pierwszy monarcha, który ujawnił swoje podatki. Tyle król Karol płaci fiskusowi
Ze świata
Lotto
Rośnie kumulacja w Lotto i Lotto Plus
Pieniądze
temat paliwa
Ceny na stacjach w piątek. Ile zapłacimy za tankowanie?
Moto
Radosław Sikorski
Milionowe inwestycje we Lwowie bez polskich firm. Sikorski: może to i lepiej
Ze świata
slodycze herbatniki ciasteczka shutterstock_422891836_1
Znana sieć wycofuje herbatniki. Ostrzeżenie
Z kraju
Andrzej Domański na XVI Europejskim Kongresie Finansowym
"Polskie firmy rosną". BGK pomoże w odbudowie Ukrainy
Z kraju
plaza wakacje parasol shutterstock_1142848757
Tyle Polacy zamierzają wydać na wakacje
Turystyka
26319156
Polskie myśliwce za ukraińskie drony. Wiceminister obrony o kulisach rozmów
Ze świata
Ukraine International
Współpraca lotnicza z Ukrainą. Klimczak: chcemy być kluczowym partnerem
Z kraju
Zakupy
Zakupy w pierwszy weekend wakacji dłuższe o jeden dzień
Handel
Ajay Banga
Ile pieniędzy potrzeba na odbudowę Ukrainy? Prezes Banku Światowego odpowiada
Ze świata
pln pieniadze shutterstock_2612869397
Nadchodzą limity płatności gotówką. Ekspert: możliwy opór społeczny
Pieniądze
Za czereśnie w tym roku przyjdzie słono płacić
Rynek zalewają importowane czereśnie. Jest interwencja rządu
Z kraju
Przerwy w dostawach prądu w Kijowie
Największe spółki Skarbu Państwa łączą siły. Pomogą w odbudowaniu Ukrainy
Ze świata
nowy jork
Nowe dane ujawniają stan amerykańskiej gospodarki
Ze świata
Senat
Zmiany w podatku paliwowym. Senat chce wprowadzić limit
Z kraju
Orlen
Gazowy pakt z Ukrainą. Orlen i Naftohaz podpisały dwa dokumenty
Ze świata
Państwowa Inspekcja Pracy
Zmiany na szczycie Państwowej Inspekcji Pracy na chwilę przed kluczową reformą
Z kraju
System kaucyjny, kaucja, zwrot butelek
System kaucyjny zostanie rozszerzony? "Podjęliśmy tę decyzję"
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica