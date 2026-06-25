Z kraju Tusk: nasze plany odbudowy Ukrainy to nie jest miraż Oprac. Wiktor Knowski |

Donald Tusk w trakcie Konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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- Słowo "solidarność", tak związane z tym miejscem, to nie jest pusty slogan, tylko to jest treść naszego codziennego życia, działań, współpracy, naszej wielkiej dziejowej misji. Tą misją jest pełne zjednoczenie Europy i świata w obliczu niepewności i agresji, w jakiej pogrążył się świat w ostatnich latach - powiedział premier w Gdańsku.

Po godzinie 10 w Gdańsku rozpoczęła się dwudniowa Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference - URC 2026). Głównym tematem rozmów będzie międzynarodowa pomoc gospodarcza i obronna dla Kijowa. Program tegorocznej edycji podzielono na pięć filarów tematycznych: biznes, bezpieczeństwo i obronność, integracja z Unią Europejską, rozwój regionalny oraz kapitał ludzki.

Donald Tusk na konferencji w Gdańsku

- Tysiące ludzi przez dwa dni będą przygotowywać wspólnie ten wielki projekt odbudowy Ukrainy po wojnie - zapowiedział Donald Tusk. Premier przywitał przy tym obecną na konferencji premier Ukrainy Julię Swyrydenko.

Tusk, który pochodzi z Gdańska, podkreślił symboliczny wymiar miasta, które zostało odbudowane po II wojnie światowej. - Gdańsk został podniesiony z gruzów - powiedział.

- Wierzymy w to, że Ukraina oprze się rosyjskiej agresji i że nasze plany odbudowy Ukrainy to nie jest miraż. Kiedy mówimy, że wspólnie odbudujemy zniszczone ukraińskie miasta w Ukrainie wierzymy, że zdarzy się to "po wojnie", że to "po wojnie" w końcu nastąpi - powiedział premier.

- Pamiętajcie: przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, wzajemnym szacunku i rozumieniu historii - podsumował Tusk.

Spotkania na szczycie w sprawie Ukrainy

Kancelaria premiera poinformowała, że przed rozpoczęciem konferencji szef rządu spotkał się w czwartek w Gdańsku z prezesem Banku Światowego Ajayem Bangą, kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, premierem Mołdawii Alexandru Munteanu oraz przewodniczącym Prezydium Bośni i Hercegowiny Denisem Beciroviciem.

Z prezesem Banku Światowego spotkał się również minister finansów Andrzej Domański. We wpisie na X poinformował, że rozmowa dotyczyła "finansowania energetyki jądrowej, rozwoju rynku finansowego i globalnej ekspansji polskich firm".

Z prezesem Banku Światowego Ajay Banga rozmawialiśmy w Gdańsku o finansowaniu energetyki jądrowej, rozwoju rynku finansowego i globalnej ekspansji polskich firm. @WorldBankGroup #URC2026 pic.twitter.com/YgIg3fpQca — Andrzej Domański (@Domanski_Andrz) June 24, 2026 Rozwiń

Nawiązując do rozmowy z szefem mołdawskiego rządu, rzecznik rządu Adam Szłapka napisał na X, że "Polska wspiera europejskie aspiracje Mołdawii". Mołdawia uzyskała status kandydata do UE w czerwcu 2022 r., jednocześnie z Ukrainą.

Polska wspiera europejskie aspiracje Mołdawii. Premier @DonaldTusk spotkał się z Premierem Alexandru Munteanu 🇵🇱🇲🇩.#URC2026 pic.twitter.com/FGKZxH0rTl — Adam Szłapka (@adamSzlapka) June 25, 2026 Rozwiń

Jak mówiła w poniedziałek szefowa KE Ursula von der Leyen, Mołdawia zrealizowała już 93 proc. reform przewidzianych w unijnym planie wzrostu gospodarczego.

Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku

W zaplanowanych na czwartek debatach gospodarczych głos zabiorą m.in. minister finansów Andrzej Domański, prezes Banku Światowego Ajay Banga oraz prezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) Odile Renaud-Basso. W panelach ekonomicznych uczestniczyć będzie również kanclerz skarbu Wielkiej Brytanii Rachel Reeves.

W poprzednich latach Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy odbywała się w Rzymie, Berlinie, Londynie i Lugano. Celem wydarzenia jest wzmocnienie międzynarodowego wsparcia dla odbudowy kraju, który od 2022 r. odpiera rosyjską agresję, a także stymulowanie inwestycji w ukraińską gospodarkę.

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