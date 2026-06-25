Tusk: nasze plany odbudowy Ukrainy to nie jest miraż
- Słowo "solidarność", tak związane z tym miejscem, to nie jest pusty slogan, tylko to jest treść naszego codziennego życia, działań, współpracy, naszej wielkiej dziejowej misji. Tą misją jest pełne zjednoczenie Europy i świata w obliczu niepewności i agresji, w jakiej pogrążył się świat w ostatnich latach - powiedział premier w Gdańsku.
Po godzinie 10 w Gdańsku rozpoczęła się dwudniowa Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference - URC 2026). Głównym tematem rozmów będzie międzynarodowa pomoc gospodarcza i obronna dla Kijowa. Program tegorocznej edycji podzielono na pięć filarów tematycznych: biznes, bezpieczeństwo i obronność, integracja z Unią Europejską, rozwój regionalny oraz kapitał ludzki.
Donald Tusk na konferencji w Gdańsku
- Tysiące ludzi przez dwa dni będą przygotowywać wspólnie ten wielki projekt odbudowy Ukrainy po wojnie - zapowiedział Donald Tusk. Premier przywitał przy tym obecną na konferencji premier Ukrainy Julię Swyrydenko.
Tusk, który pochodzi z Gdańska, podkreślił symboliczny wymiar miasta, które zostało odbudowane po II wojnie światowej. - Gdańsk został podniesiony z gruzów - powiedział.
- Wierzymy w to, że Ukraina oprze się rosyjskiej agresji i że nasze plany odbudowy Ukrainy to nie jest miraż. Kiedy mówimy, że wspólnie odbudujemy zniszczone ukraińskie miasta w Ukrainie wierzymy, że zdarzy się to "po wojnie", że to "po wojnie" w końcu nastąpi - powiedział premier.
- Pamiętajcie: przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, wzajemnym szacunku i rozumieniu historii - podsumował Tusk.
Spotkania na szczycie w sprawie Ukrainy
Kancelaria premiera poinformowała, że przed rozpoczęciem konferencji szef rządu spotkał się w czwartek w Gdańsku z prezesem Banku Światowego Ajayem Bangą, kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, premierem Mołdawii Alexandru Munteanu oraz przewodniczącym Prezydium Bośni i Hercegowiny Denisem Beciroviciem.
Z prezesem Banku Światowego spotkał się również minister finansów Andrzej Domański. We wpisie na X poinformował, że rozmowa dotyczyła "finansowania energetyki jądrowej, rozwoju rynku finansowego i globalnej ekspansji polskich firm".
Nawiązując do rozmowy z szefem mołdawskiego rządu, rzecznik rządu Adam Szłapka napisał na X, że "Polska wspiera europejskie aspiracje Mołdawii". Mołdawia uzyskała status kandydata do UE w czerwcu 2022 r., jednocześnie z Ukrainą.
Jak mówiła w poniedziałek szefowa KE Ursula von der Leyen, Mołdawia zrealizowała już 93 proc. reform przewidzianych w unijnym planie wzrostu gospodarczego.
Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku
W zaplanowanych na czwartek debatach gospodarczych głos zabiorą m.in. minister finansów Andrzej Domański, prezes Banku Światowego Ajay Banga oraz prezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) Odile Renaud-Basso. W panelach ekonomicznych uczestniczyć będzie również kanclerz skarbu Wielkiej Brytanii Rachel Reeves.
W poprzednich latach Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy odbywała się w Rzymie, Berlinie, Londynie i Lugano. Celem wydarzenia jest wzmocnienie międzynarodowego wsparcia dla odbudowy kraju, który od 2022 r. odpiera rosyjską agresję, a także stymulowanie inwestycji w ukraińską gospodarkę.