Konferencja "BCC For The Future. Liderzy Jutra 2025" już za kilka dni

Podczas dwóch dni konferencji zaplanowano liczne sesje tematyczne i panele dyskusyjne z udziałem ekspertów ze świata nauki, zarządzania i doradztwa biznesowego, a także liderów odnoszących sukcesy przedsiębiorstw.

Panel otwarcia pod tytułem "Efektywność biznesowa i osobista – jak skutecznie zarządzać zmianą?" poprowadzi prezes BCC Jacek Goliszewski.

"Najważniejsze tematy współczesności"

- Patrzymy na przywództwo i zarządzanie z bardzo praktycznej perspektywy. Nie tylko diagnozując wyzwania, ale też wskazując realne możliwości, jakie stwarza zmienne otoczenie - podkreśla, cytowany w komunikacie, Jacek Goliszewski.

- Podczas naszej konferencji podejmujemy najważniejsze tematy współczesności: od transformacji cyfrowej, adaptacji do świata VUCA i BANI, przez neuroprzywództwo, przywództwo służebne i efektywność biznesową, po ESG, ekologię i odpowiedzialne zarządzanie. W tym roku szczególną uwagę poświęcimy funduszom unijnym – aż trzy panele będą dotyczyć pozyskiwania i skutecznego wykorzystania środków z UE - dodaje.

Goliszewski zwraca uwagę, że "polski biznes stoi dziś na rozdrożu". - Jeśli zabraknie odwagi inwestycyjnej i – co najważniejsze – reform, o które BCC od lat apeluje, pozostaniemy w roli drugoplanowej. Zamiast współtworzyć nowe technologie, będziemy jedynie ich odbiorcami. Silna gospodarka nie powstaje wyłącznie dzięki przedsiębiorcom. Kluczową rolę powinno odgrywać państwo – mówi Goliszewski.

BCC zwraca w komunikacie uwagę, że w świecie dynamicznych zmian potrzebujemy nie tylko nowych technologii, lecz przede wszystkim ludzi z kompetencjami przyszłości – od analityki danych i sztucznej inteligencji, przez zielone umiejętności, po inteligencję emocjonalną i etykę technologiczną.

Aby to było możliwe, administracja państwowa powinna aktywnie wspierać innowacje. "Niestety, wciąż brakuje wystarczającego wsparcia dla przedsiębiorców w zakresie inwestycji w rozwój oraz praktycznej pomocy przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych" - wskazuje organizacja.

W gronie prelegentów

Wśród potwierdzonych prelegentów "BCC For the Future: Liderzy Jutra" znaleźli się m.in.: Magdalena Kotlarczyk – Country Director Google Poland, Iwona Szylar – Dyrektor Generalna Microsoft Polska, Przemysław Koch – Członek Zarządu VeloBank S.A., Arkadiusz Krupicz – Co-founder & Country Manager Pyszne.pl, Dariusz Mazurkiewicz – Prezes Zarządu Polskiego Standardu Płatności (BLIK), Tomasz Suchański – CEO Żabka Polska, Kasia Kieli – President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce oraz CEO TVN, Zenon Ziaja - założyciel i prezes Ziaja Ltd, a także przedstawiciele administracji publicznej i środowiska naukowego.

Główne ścieżki tematyczne to:

Efektywność biznesowa i osobista

Rola AI w grze o przyszłość biznesu

Transformacja cyfrowa

Wybrane strategie zarządzania

Fundusze unijne

Wykorzystanie neuronauki w biznesie

Nagroda "Wizjoner Polskiej Gospodarki"

Pierwszy dzień konferencji zwieńczy Gala wręczenia nagród "Wizjoner Polskiej Gospodarki im. Marka Goliszewskiego".

– Ta nagroda powstała z potrzeby kontynuowania myśli założyciela i wieloletniego prezesa BCC, Marka Goliszewskiego. Pracowałam z nim od początku i wiem, że był inicjatorem wielu przełomowych przedsięwzięć gospodarczych oraz osobą o wyjątkowej wyobraźni biznesowej. Dziś chcemy uczcić jego pamięć, promując i nagradzając młodych, innowacyjnych przedsiębiorców, którzy wdrażają rozwiązania przyczyniające się do modernizacji i konkurencyjności polskiej gospodarki – mówi Grażyna Majcher-Magdziak, współzałożycielka BCC, ekspertka ds. przekształceń własnościowych, minister skarbu Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC i członkini Rady Dialogu Społecznego.

TVN24 BiS jest patronem medialnym wydarzenia.

