Witucki o sytuacji TVN7: te huragany będą nas kosztowały wiele lat utraconej wiarygodności

Koncesja TVN7 wygasa za 7 dni. Kolejne głosowanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie przedłużenia koncesji jest zaplanowane na piątek. - Mamy przykład tego samego właściciela, który w ciągu kilku miesięcy jest uderzany dwukrotnie w podstawy swojego istnienia - mówił na antenie TVN24 Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. Witucki wyraził nadzieję, że przed wygaśnięciem koncesji "ktoś pójdzie po rozum do głowy i ten niepotrzebny pożar zostanie zgaszony".

Obecna koncesja dla TVN7 wygasa 25 lutego. Wniosek do KRRiT o jej przedłużenie na kolejne 10 lat został złożony przez TVN Grupa Discovery 23 grudnia 2020 roku. Na decyzję Rady stacja czeka już ponad rok. Podobnie jak w przypadku stacji TVN24 - której odnowiono koncesję po 18 miesiącach oczekiwania - nie ma żadnych przesłanek, które uzasadniałyby tak olbrzymie opóźnienie.

W sprawie przedłużenia koncesji decyzję podejmuje pięcioro członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Aby przedłużyć koncesję, wymagane są cztery głosy "za". W ostatnim głosowaniu, które odbyło się w czwartek, za przedłużeniem koncesji TVN7 zagłosowało troje członków Rady, a przeciw było dwoje. - Głosowanie ponownie nie przyniosło rozstrzygnięcia. Rozkład głosów był taki sam jak poprzednio - mówiła rzeczniczka KRRiT Teresa Brykczyńska.

Kolejne głosowanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie przedłużenia koncesji jest zaplanowane na piątek.

Koncesja TVN7 - Maciej Witucki komentuje

W ocenie Macieja Wituckiego, prezydenta Konfederacji Lewiatan, "to jest sygnał, że otoczenie i atmosfera wokół biznesu jest jeszcze gorsza niż sytuacja pogodowa nad Polską". - Mamy przykład tego samego właściciela, który w ciągu kilku miesięcy jest uderzany dwukrotnie w podstawy swojego istnienia. To jest niestabilność - komentował.

Jego zdaniem to nie jest świeża bolączka. - Myśmy od lat mówili o niestabilności otoczenia biznesowego w Polsce. Natomiast takie sygnały podważają naszą wiarygodność. W tym tygodniu rozmawiałem z poważnym inwestorem, który chce w Polsce inwestować kilka miliardów euro - tak w przybliżeniu około 10 procent Krajowego Planu Odbudowy, o którym dyskutujemy od jakiegoś czasu. I ten inwestor w czasie tego spotkania wyciągnął niestabilność, nieprzewidywalność systemu. Nieprzewidywalność prawa do własności, bo to jest wywłaszczenie przecież grupy Discovery z posiadania kanału, z aktywa, która ona posiada - wskazał Witucki.

W jego ocenie "to są argumenty, które nie tylko uderzają w poszczególne firmy, ale uderzają w wiarygodność Polski". - To się niszczy bardzo szybko, a odbudowuje bardzo długo, więc te huragany, orkany biznesowe, które uderzają, będą nas kosztowały wiele lat utraconej wiarygodności - stwierdził prezydent Konfederacji Lewiatan.

- Apelowaliśmy przy TVN24, teraz również jako Lewiatan i Rada Przedsiębiorczości apelowaliśmy o TVN7, tylko pytanie, jeśli na końcu ostatniego dnia ktoś się cofa, to po co ten cyrk, po co tworzymy takie napięcie. Ono nie oddziałuje tylko na biznes telewizyjny, będzie się odbijało przy decyzjach inwestycyjnych wielu innych inwestorów - podkreślił Maciej Witucki.

TVN7

TVN7 to jedna z największych, najbardziej rozpoznawalnych i lubianych stacji w Polsce, działająca nieprzerwanie od 2002 roku. Od tego czasu kanał dynamicznie się rozwijał i obecnie zajmuje 4. miejsce wśród najchętniej oglądanych stacji w grupie komercyjnej 16-49. Siódemka to kanał z koncesją naziemną, satelitarną i kablową. Blisko 30 proc. widzów ogląda go w telewizji naziemnej, czyli całkowicie za darmo.

Treści produkowane przez TVN7 mają charakter lokalny. W 2021 roku aż 8 z TOP10 najpopularniejszych programów stacji stanowiły produkcje polskie. Programy wyprodukowane w Polsce wypełniają około 70 proc. całego czasu antenowego Siódemki. Kanał wspiera polskie firmy i inwestuje w Polsce, promuje polskie filmy poprzez pasmo polskich poniedziałków. Co roku 1,5 proc. przychodu grupy TVN Discovery zostaje odprowadzone do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, wspierając polską kinematografię.

Autor:mb/ToL

Źródło: TVN24 Biznes