Z kraju Wadliwe rowerki i hulajnogi dziecięce. Wyniki kontroli Alicja Skiba |

Rosati do klientów Zondacrypto: zawiadomić UOKiK, prokuraturę i estoński nadzór Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: LeManna/Shutterstock

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Kontrola dotyczyła oznakowania, konstrukcji i wytrzymałości 75 modeli rowerków trójkołowych, biegowych, hulajnóg dziecięcych, hulajnóg sportowych oraz kasków. UOKiK podał, że w rowerkach i hulajnogach wykryto niestabilne konstrukcje, ostre krawędzie i szczeliny. Natomiast kaski spełniały swoje funkcje i przeszły badania pozytywnie.

Nałożenie kar jest niewykluczone

Wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (IH) skontrolowały 40 modeli rowerków i hulajnóg dziecięcych oraz 15 modeli kasków do jazdy na rowerze i hulajnodze. Eksperci z laboratorium Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Łodzi zbadali też wszystkie modele kasków pod względem konstrukcyjnym.

Na 40 modeli rowerków i hulajnóg dziecięcych w 18 stwierdzono nieprawidłowości. W przypadku 5 modeli stwierdzono niezgodności konstrukcyjne i formalne, w czterech - niezgodności konstrukcyjne, w 9 - formalne.

"Inspekcja Handlowa skierowała do Prezesa UOKiK osiem wniosków o wszczęcie postepowania administracyjnego. Ich efektem może być nałożenie kar. W przypadku jednej zabawki sprawa jest w toku z uwagi na wniosek przedsiębiorcy o przebadanie próbki kontrolnej. W dziewięciu przypadkach stwierdzonych wyłącznie niezgodności formalnych przedsiębiorcy podjęli działania naprawcze, w pięciu - już je zakończyli" - podano w materiale.

UOKiK: kask to obowiązek

Zakwestionowano też 8 modeli kasków pod kątem oznakowania i niezgodności formalnych oraz 3 modele - pod kątem wymagań zasadniczych. Nie stwierdzono niezgodności w zakresie wymagań konstrukcyjnych

IH skierowała trzy wnioski do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowań administracyjnych w związku z naruszeniem wymagań zasadniczych w przypadku kasków, które mogą zakończyć się nałożeniem kar. W pięciu przypadkach, w których występowały wyłącznie niezgodności formalne, przedsiębiorcy podejmują działania naprawcze pod nadzorem Inspekcji Handlowej - dodano.

"Rower czy hulajnoga? Przede wszystkim z kaskiem - to obowiązek dla dzieci i młodzieży do 16. roku życia" - podkreślił UOKiK. Zwrócił jednocześnie uwagę, że kask nie zastąpi bezpiecznego sprzętu ani odpowiedzialnej jazdy, ale może znacząco ograniczyć skutki upadków.

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