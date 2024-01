Komunikat Taurona, gigant reaguje. "ArcelorMittal nie nabył żadnego pakietu akcji"

ArcelorMittal odnotowuje komunikat spółki Tauron, w którym poinformowała ona, że skorzystała z opcji zobowiązującej spółkę z grupy ArcelorMittal z siedzibą w Luksemburgu do nabycia udziałów Taurona w Tameh Holding; ArcelorMittal nie zgadza się z oświadczeniem Taurona - przekazał koncern.

Komunikat Taurona

Wcześniej Tauron poinformował, że w siedzibie wspólnika wiodącego Grupy ArcelorMittal - AM Global Holding (AMGH) z siedzibą w Luksemburgu, pozostawił oświadczenie o przyjęciu oferty kupna przez AMGH wszystkich posiadanych udziałów w Tameh Holding za 598 mln zł.

Tauron zaznaczył, że zgodnie z umową, przeniesienie własności udziałów następuje w momencie trafienia pieniędzy na wskazane konto, a to z kolei powinno nastąpić nie później niż 30-ego dnia roboczego od przyjęcia oferty, czyli od dnia złożenia oświadczenia.

Tameh Holding, Tauron i ArcelorMittal

Tameh Holding jest spółką joint venture, w której obecnie Tauron oraz dwie spółki z Grupy ArcelorMittal mają po 50 proc. udziałów. Głównym przedmiotem działalności Tameh jest dostawa mediów energetycznych do zakładów ArcelorMittal: tzw. dmuchu wielkopiecowego, sprężonego powietrza, pary technologicznej. Jest też producentem i sprzedawcą energii elektrycznej oraz ciepła grzewczego. Tameh Holding jest właścicielem 100 proc. udziałów w dwóch spółkach operacyjnych: Tameh Polska i Tameh Czech .

Tauron Polska Energia to spółka akcyjna, zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Skarb Państwa ma w niej nieco ponad 30 proc. akcji.

ArcelorMittal to globalny koncern hutniczy. W Polsce to największy producent stali, ma ok. połowy krajowego potencjału produkcyjnego, jest też największym producentem koksu w Europie.