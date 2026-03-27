"Nie jedź". Najwyższy stopień ostrzeżenia dla egzotycznego kierunku

MSZ w informacji opublikowanej w piątek wieczorem poinformowało, że w związku z pogłębiającym się kryzysem energetycznym oraz paliwowym, a tym samym utrudnioną możliwością udzielenia pomocy w sytuacjach nagłych, ograniczeniami w komunikacji lotniczej do Europy, jak i ryzykiem niepokojów społecznych odradza wszelkie podróże na Kubę.

W związku z tym Kuba została objęta przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych najwyższym (czwartym) stopniem ostrzeżenia dla podróżujących.

⚠️Zmiana poziomu ostrzeżenia dla podróżujących na Kubę - MSZ odradza wszelkie podróże @MSZ_RP @PLinCuba pic.twitter.com/1Ry8bqzAxT — Polak za granicą (@PolakZaGranica) March 27, 2026 Rozwiń

Resort przekazał, że "zgodnie z dostępnymi w przestrzeni publicznej informacjami w najbliższych tygodniach mogą występować zmiany w rozkładach lotów oraz operacjach czarterowych na wyspę".

Kuba przeżywa największe trudności w zaopatrzeniu w żywność, paliwa i inne surowce niezbędne do funkcjonowania kraju od czasu zakończonej w 1959 roku rewolucji komunistycznej. W większości regionów wyspy panują wielogodzinne niedobory prądu oraz wody pitnej.

U źródeł pogłębiającego się paraliżu wyspy jest zmiana na szczytach władzy w Wenezueli. Kraj ten, który pod rządami Nicolasa Maduro był największym dostawcą ropy na Kubę, po jego ujęciu 3 stycznia przez wojska amerykańskie, zaprzestał transportu surowca na wyspę.

