Dług nieletnich jeżdżących "na gapę" wzrósł dwukrotnie w ciągu roku Wiktor Knowski |

Z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD) wynika, że długi Polaków z powodu jazdy bez biletu wynoszą 366,2 mln zł, a najszybciej przybywa zaległości wśród osób do 18 roku życia. Obecnie wynoszą one 1,2 mln zł, podczas gdy jeszcze rok temu było to 544 tys. zł.

Kogo najczęściej łapią bez biletu?

Duży wzrost zadłużenia w ciągu roku odnotowano też wśród osób w wieku 18-25 lat - z 28,2 mln zł do 37,9 mln zł. W grupie wiekowej 26-35 lat poziom zobowiązań wynosi obecnie 96,8 mln zł, natomiast w przedziałach 36-45 oraz 46-55 lat - odpowiednio 103,2 mln zł i 75,1 mln zł.

Z kolei wśród osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym odnotowano spadek zadłużenia - Polacy w wieku 56-65 lat zredukowali dług o ponad 2 mln zł (do 38 mln zł), a powyżej 65 r.ż. - o 2,9 mln zł, i wynosi on 13,9 mln zł.

Autorzy informacji zwrócili uwagę, że mężczyźni mają wyższe zobowiązania wobec transportu pasażerskiego. Łącznie wynoszą one 249,3 mln zł, a w przypadku kobiet - 116,9 mln zł.

Gdzie najwięcej udokumentowanych "gapowiczów"?

Najbardziej zadłużeni za jazdę bez biletu są mieszkańcy województwa łódzkiego - zobowiązania wynoszą tam 123,4 mln zł, a dłużników jest 50,7 tys. Na drugim miejscu znalazła się Wielkopolska, gdzie łączne długi wynoszą 74,3 mln zł, a takie problemy ma 38,4 tys. osób. Trzecią pozycję zajęło Mazowsze, gdzie zaległości obejmują 50 tysięcy osób, a cała kwota do spłaty wynosi 45,6 mln zł.

Krajowy Rejestr Długów to baza danych, w której gromadzone są informacje o zadłużeniach osób fizycznych i firm.

