Dług nieletnich jeżdżących "na gapę" wzrósł dwukrotnie w ciągu roku

Most Poniatowskiego o poranku (zdj. ilustracyjne)
Kontrolerka wypchnięta z tramwaju. Uderzyła głową i ręką o beton
Źródło: TVN24
Nawet 1,2 miliona złotych wynosi obecnie zadłużenie nieletnich Polaków za jazdę "na gapę". Oznacza to dwukrotny wzrost w ciągu roku. Według danych Krajowego Rejestru Długów (KRD) zadłużenie Polaków za jazdę komunikacją bez biletu przekroczyło 366 milionów złotych.

Z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD) wynika, że długi Polaków z powodu jazdy bez biletu wynoszą 366,2 mln zł, a najszybciej przybywa zaległości wśród osób do 18 roku życia. Obecnie wynoszą one 1,2 mln zł, podczas gdy jeszcze rok temu było to 544 tys. zł.

Nie zapaliły się lampki ostrzegawcze. "15 tysięcy złotych na minusie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nie zapaliły się lampki ostrzegawcze. "15 tysięcy złotych na minusie"

Joanna Rubin-Sobolewska, Maja Piotrowska

Kogo najczęściej łapią bez biletu?

Duży wzrost zadłużenia w ciągu roku odnotowano też wśród osób w wieku 18-25 lat - z 28,2 mln zł do 37,9 mln zł. W grupie wiekowej 26-35 lat poziom zobowiązań wynosi obecnie 96,8 mln zł, natomiast w przedziałach 36-45 oraz 46-55 lat - odpowiednio 103,2 mln zł i 75,1 mln zł.

Z kolei wśród osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym odnotowano spadek zadłużenia - Polacy w wieku 56-65 lat zredukowali dług o ponad 2 mln zł (do 38 mln zł), a powyżej 65 r.ż. - o 2,9 mln zł, i wynosi on 13,9 mln zł.

Autorzy informacji zwrócili uwagę, że mężczyźni mają wyższe zobowiązania wobec transportu pasażerskiego. Łącznie wynoszą one 249,3 mln zł, a w przypadku kobiet - 116,9 mln zł.

"Polska to jest piekło". Przewoźnik żegna się i przeprasza
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Polska to jest piekło". Przewoźnik żegna się i przeprasza

Piotr Krysztofiak

Gdzie najwięcej udokumentowanych "gapowiczów"?

Najbardziej zadłużeni za jazdę bez biletu są mieszkańcy województwa łódzkiego - zobowiązania wynoszą tam 123,4 mln zł, a dłużników jest 50,7 tys. Na drugim miejscu znalazła się Wielkopolska, gdzie łączne długi wynoszą 74,3 mln zł, a takie problemy ma 38,4 tys. osób. Trzecią pozycję zajęło Mazowsze, gdzie zaległości obejmują 50 tysięcy osób, a cała kwota do spłaty wynosi 45,6 mln zł.

Krajowy Rejestr Długów to baza danych, w której gromadzone są informacje o zadłużeniach osób fizycznych i firm.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Kalbar

Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Paliwo, stacja benzynowa
Ceny paliw w czwartek. Ile zapłacimy?
Moto
Jerome Powell
Fed zdecydował w sprawie stóp procentowych
Ze świata
AdobeStock_1985860932
Nie zapaliły się lampki ostrzegawcze. "15 tysięcy złotych na minusie"
Joanna Rubin-Sobolewska, Maja Piotrowska
Pete Hegseth
Tyle kosztowała już wojna z Iranem. Pentagon podał kwotę
Ze świata
Krzysztof Gawkowski
"Nowe formy cyfrowej inwigilacji". Minister ostrzega
Z kraju
trump
Nowa broń w arsenale. "Jest szybka, jest jej dużo"
Łukasz Figielski
pc
Ustawa o rynku kryptowalut "nie pomogłaby poszkodowanym"
Pieniądze
shutterstock_2673979929
OpenAI kontra Anthropic. Spór o dostęp do AI
Tech
Droga ekspresowa S6
Nowy odcinek ekspresówki już otwarty
Moto
Donald Trump
Kolejna ostra wiadomość Trumpa dla Iranu
Ze świata
shutterstock_2714899109
Inflacja w Niemczech przyspieszyła, mieszkańcy ograniczają wydatki
Ze świata
Ormuz – cieśnina
Dalszy wzrost cen surowców. Prognozy Banku Światowego
Ze świata
Humanoidalne roboty
Japonia inwestuje w roboty. Linie lotnicze automatyzują obsługę naziemną
Tech
pap_20251103_0S1
Kontrole stacji paliw ujawniają nieprawidłowości
Z kraju
KNF
Milionowa kara dla ubezpieczyciela. Decyzja KNF
Z kraju
Melisa GIS
Niebezpieczna bakteria w liściach. Wydano ostrzeżenie
Z kraju
Elon Musk
Spór o OpenAI. Elon Musk z poważnymi roszczeniami
Tech
Scott Bessent
USA nakładają kolejne sankcje
Ze świata
Kryptowaluty bitcoin
"Przygotujemy dobre regulacje". Rzecznik rządu o kryptowalutach
Z kraju
shutterstock_2136269951
Brak informacji o najniższej cenie. UOKIK reaguje
Z kraju
Meta
UE uderza w giganta. Facebook i Instagram pod lupą
Tech
Domański
Budżet zyska miliardy na podatku od nadmiarowych zysków
Z kraju
Rafineria ropy naftowej, ropa naftowa
Zawirowania na rynku ropy. Jakie będą kroki USA i Iranu?
Rynki
Anhtropic Claude AI
Media: konflikt z Anthropic. Biały Dom planuje obejść ostrzeżenia
Tech
lotto shutterstock_2243440457
Brak wygranej w Lotto. Pula rośnie
Pieniądze
Stacja paliw, benzyna
Oto ceny paliw na dziś
Moto
shutterstock_2117281391
230 milionów do wygrania w Eurojackpot
Z kraju
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_81574246
Polacy spokojni o miejsca pracy? Nowe badanie
Dla pracownika
Stacja benzynowa ARCO w Los Angeles w Kalifornii w USA. ARCO to marka stacji benzynowych należąca obecnie do Marathon Petroleum
Cena benzyny wystrzeliła. Najwyższa od czterech lat
Ze świata
ropa naftowa
Zapasy ropy i paliw w Polsce. Resort szykuje zmiany
Z kraju

