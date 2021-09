Sprzęt komputerowy może być jeszcze droższy. Dwa powody

Komputery - ceny

Wysoki koszt sprzętu komputerowego, jak wyjaśnili eksperci, napędzany jest przez ceny dwóch podzespołów: kart graficznych oraz procesorów CPU. Z analizy wynika, że od początku 2020 roku produkty te podrożały kolejno o 215 proc. oraz 175 proc. Dodano, że np. koszt kości pamięci RAM praktycznie nie uległ zmianom, a dyski twarde podrożały o ok. 5 proc.

Zdaniem analityków "wzrost cen kart graficznych jest bezpośrednio związany z wykorzystaniem tego podzespołu do kopania kryptowalut". "Duże podwyżki nastąpiły w czwartym kwartale 2020 roku, tj. równolegle do szybkiego wzrostu kursu bitcoina. Również gwałtowny spadek cen kryptowalut w maju znalazł odzwierciedlenie w cenach sprzętu, chociaż nastąpiło to po kilku miesiącach" - wskazano. W ocenie PIE "ponowny wzrost popularności kryptowalut może podnieść ceny".