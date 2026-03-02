Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Komitet wyborczy Karola Nawrockiego ukarany

Karol Nawrocki, Przemysław Czarnek
Czarnek cytuje testament pana Jerzego (wideo archiwalne)
Źródło: TVN24
Komitet Wyborczy Karola Nawrockiego został ukarany przez Urząd Ochrony Danych Osobowych za ujawnienie danych osobowych między innymi Jerzego Ż., zawartych w dokumentach dotyczących kontrowersyjnej sprzedaży mieszkania w Gdańsku.

UODO napisał w komunikacie, że do ujawnienia danych doszło na konferencji prasowej posłów PiS, w toku ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej. W jej trakcie pojawiły się zarzuty, że ówczesny kandydat na prezydenta (obecnie prezydent) w sposób "wzbudzający wątpliwości" nabył mieszkanie od Jerzego Ż.

Dokumenty dot. tej transakcji - wśród nich były umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania, pełnomocnictwa oraz testament - przedstawił na konferencji prasowej, która odbyła się 6 maja 2025 r. w siedzibie PiS, poseł Przemysław Czarnek.

Kara dla komitetu wyborczego Karola Nawrockiego

Dokumenty te - jak czytamy w komunikacie udostępnionym przez RODO - zawierały m.in. dane osobowe, w tym imiona i nazwiska stron umowy: imiona rodziców, numery ewidencyjne PESEL, numery i serie dowodów osobistych, adresy zamieszkania, informacje o sytuacji rodzinnej oraz o sposobie rozporządzenia majątkiem.

"Były wśród nich dane osobowe kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ale także dwóch osób, które funkcji publicznych nie pełniły (właściciela mieszkania i małżonki kandydata). Pierwsza z nich z pewnością nie wyraziła zgody na udostępnienie danych, której jej dotyczyły" - czytamy.

W związku z zaistniałą sytuacją prezes UODO Mirosław Wróblewski zwrócił się do Czarnka z prośbą o wyjaśnienie. Pełnomocnik posła wskazał, że polityk nie miał zamiaru "ujawnienia jakichkolwiek danych osobowych widniejących na dokumentach". Sam Czarnek stwierdził, że dokumenty "otrzymał od organizatorów konferencji Kandydata na Prezydenta Karola Nawrockiego, którzy go 'poinstruowali, żeby przedstawić na konferencji prasowej rzeczywiste okoliczności zdarzeń objętych oszczerstwami w kampanii wyborczej'".

Wyjaśnienia komitetu wyborczego

"W związku z wyjaśnieniami posła Przemysława Czarnka Prezes UODO zwrócił się o wyjaśnienia do Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta RP. Ten potwierdził wyjaśnienia posła, ale nie zgodził się z twierdzeniem, że w trakcie konferencji doszło do ujawnienia danych osobowych osób niepublicznych" - poinformował UODO.

Jak czytamy, komitet argumentował, że dane osobowe ws. właściciela mieszkania "były już uprzednio znane, krążyły w sieci w materiałach osiągających ogromne zasięgi i były dostępne przeciętnemu użytkownikowi internetu". Wskazał też, że zagadnienia z konferencji dotyczyły "dyskusji o kawalerce" zakupionej przez Nawrockiego. Związane z tym okoliczności znajdowały się według komitetu w obszarze "szczególnego zainteresowania opinii publicznej" - dlatego też jego zdaniem, ujawnienie tych danych było elementem prowadzonej w mediach debaty i polemiki wyborczej i miało stanowić "przeciwwagę dla formułowanych wobec kandydata na prezydenta negatywnych opinii mogących mieć wpływ na ostateczny wynik wyborów".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Karol Nawrocki odwiedził pana Jerzego w DPS
Karol Nawrocki odwiedził pana Jerzego, od którego wcześniej kupił kawalerkę
TVN24
Karol Nawrocki
Jest oświadczenie majątkowe prezydenta Nawrockiego
Karol Nawrocki
Śledczy nie zajmą się siedmioma wątkami w sprawie przejęcia kawalerki Jerzego Ż.
TVN24

Prezes UODO o upublicznieniu danych

Natomiast zdaniem Wróblewskiego, w sieci znaleźć można było imię i nazwisko Jerzego Ż., jednak nie jego pozostałe dane osobowe. "Publiczna dostępność części danych osobowych nie stanowi argumentu decydującego o legalności przetwarzania danych ujawnionych na konferencji prasowej. Nie ma żadnego dowodu, by właściciel mieszkania sam wcześniej je publikował czy też na taką publikację wyraził zgodę. Tymczasem w momencie ich ujawnienia na konferencji utracił nad nimi kontrolę” – podkreśla UODO.

W jego ocenie żadna z przesłanek wskazanych w RODO nie legalizowała udostępnienia na konferencji prasowej danych osobowych właściciela mieszkania lub małżonki Nawrockiego. "Komitet Wyborczy nie wykazał w toku postępowania legitymowania się taką podstawą w stosunku do żadnej z tych osób, mimo ciążącego na administratorze takiego obowiązku wynikającego z zasady rozliczalności zawartej w RODO" – czytamy.

Wysokość kary

Prezes UODO nałożył więc na komitet karę finansową w wysokości 35 582 zł. W jego ocenie - czytamy - sankcja ta stanowi "możliwie adekwatną, a nade wszystko sprawiedliwą reakcję na stwierdzone naruszenia przepisów RODO".

"Nałożenie administracyjnej kary pieniężnej w ustalonej kwocie jest konieczne i uzasadnione charakterem, wagą, jak i pozostałymi okolicznościami sprawy. Zastosowanie innego środka naprawczego (…), w szczególności zaś poprzestanie na upomnieniu – w sytuacji uprzedniego jego zastosowania w związku z innym, przypisanym Komitetowi Wyborczemu na Prezydenta RP naruszeniem przepisów RODO – nie byłoby proporcjonalne do stwierdzonych nieprawidłowości" - czytamy. 

OGLĄDAJ: Ofiary śmiertelne i ranni w ataku koło Jerozolimy
ISRAEL USA IRAN CONFLICT

Ofiary śmiertelne i ranni w ataku koło Jerozolimy
WYDANIE SPECJALNE

ISRAEL USA IRAN CONFLICT
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Paulina Karpińska/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Adam Warżawa/PAP

Udostępnij:
Tagi:
Karol NawrockiPrzemysław Czarnek
Zobacz także:
shutterstock_2688189263
Gigant inwestuje. Akcje w górę
Tech
PREMIUM MARK ZUCKERBERG / FACEBOOK smartfon dziecko shutterstock_172896839
Zakaz mediów społecznościowych. Władze zaczynają konsultacje
Tech
Karol Nawrocki
Prezydent: tego żądam od rządu
Z kraju
orlen - MOZCO Mateusz Szymanski shutterstock_2293077545
PiS o paliwie, Orlen odpowiada. "Niczego bardziej rosyjsko-propagandowego nie zobaczycie"
Z kraju
Oman, Muscat
Oman z czwartym poziomem ostrzeżenia
Turystyka
shutterstock_2507781763
Ceny gazu poszybowały
Rynki
lotnisko dubaj s shutterstock_1077788411
Zjednoczone Emiraty Arabskie luzują restrykcje w przestrzeni powietrznej
Ze świata
Dubaj, ZEA
"Najbezpieczniej jest pozostać na miejscu". Apel rzecznika MSZ
Turystyka
shutterstock_1759948577
"Znacząca eskalacja konfliktu". Armia "podniosła poziom gotowości do maksymalnego"
Ze świata
Viktor Orban patrzy na zdjęcia satelitarne
Orban nie odpuszcza. "Ponownie wzywam prezydenta Zełenskiego"
Ze świata
Samolot Emirates w Pradze
Konflikt na Bliskim Wschodzie. Co mają zrobić podróżni?
Wiktor Knowski
Sam Altman
Anthropic z zakazem. Pentagon wybiera OpenAI
Tech
Donald Trump
Atak na Iran a sztuczna inteligencja. Claude użyty mimo zakazu Białego Domu
Tech
shutterstock_2449894531
Cypryjskie lotnisko wznawia pracę
Najnowsze
shutterstock_1593906862
Mają wypłynąć na "bezpieczne wody". Armator wycofuje statki
Ze świata
Dubaj
Ataki Iranu. Problem łączności w ZEA i Bahrajnie
Tech
01 1230 lotnisko chopina-0039
LOT zawiesza rejsy na Bliski Wschód. Dubaj i Rijad na liście
Turystyka
warszawa shutterstock_2293177159
O tyle wzrosła polska gospodarka
Najnowsze
shutterstock_2371508757
Warszawski parkiet reaguje. Najpierw tąpnięcie, potem stabilizacja
Z kraju
Ropa naftowa
Duży ruch na rynkach. Ekspert: kluczowy czas trwania konfliktu
Rynki
aramco shutterstock_2057711087 askarim / Shutterstock.com
Kluczowa rafineria wyłączona. Gigant reaguje na atak
Ze świata
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
Złoty traci po atakach na Iran
Rynki
Manifestacja poparcia ataku na Iran, USA
Mieli zhakować irańską telewizję publiczną i pokazać Trumpa
Ze świata
Cieśnina Ormuz
Rynki reagują na atak na Iran i wstrzymany ruch w cieśninie Ormuz
Rynki
Piotr Sankowski
Piotr Sankowski o sztucznej inteligencji. "Duża kompromitacja człowieka"
Łukasz Figielski
Ceny ropy naftowej najwyższe od października
Po ataku na Iran zwiększą produkcję ropy
Ze świata
Lotnisko w Bejrucie
Nowy komunikat rzecznika MSZ. Rusza specjalna infolinia
Turystyka
Wspólna operacja Belgii i Francji
Wspólna operacja Belgii i Francji. Zełenski chwali
Ze świata
Bandar Abbas, miasto portowe nad Cieśniną Ormuz
Punkt zapalny. Unieruchomione tankowce, kolejne gromadzą się u wejścia
Ze świata
shutterstock_354174674
Te linie odwołały loty. Długa lista
Turystyka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica