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Z kraju

Komisja Europejska żąda kar finansowych dla Polski i Hiszpanii. Sprawa trafia do TSUE

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Komisja Europejska
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: HJBC/Shutterstock
Komisja Europejska pozwała Polskę i Hiszpanię do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za niewdrożenie do prawa krajowego unijnych przepisów dotyczących systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) w sektorze lotniczym. Na państwa mogą zostać nałożone kary finansowe.

Mowa o nowelizacji z 2023 roku dyrektywy dotyczącej wkładu lotnictwa w unijny cel zmniejszenia emisji. Jej celem jest zwiększenie udziału lotnictwa w redukcji emisji gazów cieplarnianych. Zakłada ona m.in. stopniową likwidację darmowych uprawnień do emisji dla linii lotniczych oraz wprowadza do prawa UE zasady systemu CORSIA stworzonego przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. System ten wymaga od przewoźników kompensowania wzrostu emisji poprzez zakup odpowiednich jednostek redukcji emisji.

Komisja poinformowała w czwartek, że termin wdrożenia przepisów upłynął 31 grudnia 2023 roku.

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Polska i Hiszpania pod lupą

Celem wprowadzonych przepisów, jak podała KE, jest zwiększenie wkładu sektora lotniczego w realizację unijnych celów klimatycznych oraz wdrożenie globalnego systemu kompensacji i redukcji emisji w lotnictwie międzynarodowym.

Komisja przypomniała, że procedurę naruszenia prawa wobec Polski i Hiszpanii wszczęła w styczniu 2024 roku. Według niej działania władz Polski i Hiszpanii okazały się niewystarczające, dlatego sprawy zostały skierowane do TSUE wraz z wnioskiem o kary finansowe.

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Komisja zdecydowała również o skierowaniu skargi wobec Hiszpanii do Trybunału za niewdrożenie znowelizowanej dyrektywy, dotyczącej unijnego systemu handlu emisjami ETS jako całości. Przepisy te rozszerzają system m.in. na transport morski oraz wzmacniają fundusze wspierające transformację klimatyczną.

Unijne cele to ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomem z 1990 roku oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

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Źródło: PAP
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Tagi:
Komisja EuropejskaPolska
Natalia Kieszek
Natalia Kieszek
Wydawczyni działu Biznes tvn24.pl
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