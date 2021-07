Premier: powołamy komisję, która zajmie się deregulacją

Stwierdził też, że "bardzo często rozmawiamy" o tym, jak jeszcze bardziej poprawić warunki do inwestowania, aby inwestycje, płace i konsumpcja "nawzajem się nakręcały".

"Inwestycyjne eldorado"

Jak mówił Morawiecki, "samorządowcy wiedzą, że nie zabraknie pieniędzy na inwestycje, to będzie inwestycyjne eldorado, bo będą pieniądze na infrastrukturę drogową, na kanalizacje, i na zabytki".

- Polski Ład to jest przełomowy program (...) pieniądze popłyną tu do Dobrego Miasta, do województwa warmińsko-mazurskiego - dodał.