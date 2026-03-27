Serafin ostro o SAFE: nie mamy czasu do stracenia

Piotr Serafin
Kaczyński o projekcie PSL w sprawie SAFE: nie poprzemy
Nie przypuszczałem, że można budować antyunijną narrację dla opozycji do programu, którego celem jest wzmacnianie polskiego przemysłu obronnego - powiedział unijny komisarz do spraw budżetu Piotr Serafin w trakcie konferencji Warsaw European Conversation.

- W następnym wieloletnim budżecie proponujemy 131 miliardów euro na inwestycje w nowoczesny europejski przemysł obronny. Pięć razy więcej niż obecnie. Na mobilność wojskową, czyli zdolność do szybkiego przemieszczania wojsk i sprzętu w Europie proponujemy 18 miliardów euro. Dziesięć razy więcej niż obecnie - zapowiedział komisarz.

Polski postulat

Serafin w kontekście wydatków na obronność przypomniał genezę programu SAFE, który Polska zaproponowała w trakcie unijnej prezydencji, a który został zawetowany przez prezydenta Karola Nawrockiego.

- W kwestiach obronnych nie mamy jednak czasu do stracenia. Musimy czekać do 2030 roku, kiedy nowy budżet zacznie działać. Dlatego w trakcie polskiej prezydencji w ubiegłym roku Komisja Europejska zaproponowała instrument SAFE. Mechanizm o wartości 150 miliardów euro, który pozwala inwestować w obronę już teraz dzięki zdolnościom pożyczkowym budżetu Unii Europejskiej. Taki postulat zgłaszała Polska, a przez długi czas niechętne były mu Niemcy - mówił Serafin.

Komisarz UE o antyunijnej narracji

Unijny komisarz w ostrych słowach skomentował sposób, w jaki politycy opozycji przedstawiali unijny program pożyczek na obronność.

- Mogę powiedzieć, że dużo już widziałem w polityce europejskiej. Widziałem, jak różne tematy można wykorzystywać do obudzenia lęków czy zohydzania Europy. Ale nie przypuszczałem, że można budować antyunijną narrację dla opozycji do programu, którego celem jest wzmacnianie polskiego przemysłu obronnego i polskich zdolności obronnych, tworzonych po to, by skutecznie odstraszać - stwierdził Serafin.

