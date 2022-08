Reuters: kolejki jak za PRL-u w kraju, w którym króluje węgiel

57-letni Artur, emeryt, przyjechał we wtorek ze Świdnika, jakieś 30 km od Bogdanki, kopalni we wschodniej Polsce, z nadzieją, że kupi kilka ton węgla dla siebie i swojej rodziny. - Dzisiaj postawiono toalety, ale nie ma bieżącej wody - mówi po trzech nocach spania w małym czerwonym hatchbacku i staniu w pełzającej kolejce złożonej z ciężarówek, traktorów ciągnących przyczepy i prywatnych samochodów.

"Nie przyszłoby mi do głowy, że może być gorzej"

- To niewyobrażalne, ludzie śpią w samochodach. Pamiętam czasy komunizmu i nie przyszłoby mi do głowy, że może być gorzej - stwierdza cytowany przez Reutersa.

"Wywróciło rynek do góry nogami"

Węgiel w Polsce

Jednak w kontekście węgla importowanego we wtorek dziennik "Rzeczpospolita" zwracał uwagę, że "branża sprzedawców czarnego paliwa szacuje, że z każdej tony węgla energetycznego po przesianiu zostaje tylko kilkanaście procent produktu nadającego się do sprzedaży odbiorcom indywidualnym jako wartościowy opał". "Tymczasem Ministerstwo Klimatu i Środowiska twierdziło, że ten udział będzie wynosił 20–40 proc." - informowała "Rz".

Po powrocie do Bogdanki Piotr Maciejewski, 61-letni miejscowy rolnik, który we wtorek dołączył do kolejki, powiedział, że jest przygotowany na długie oczekiwanie. - Mój ciągnik stoi w kolejce, jadę do domu trochę się przespać - stwierdził.